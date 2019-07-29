肉价上涨影响要重视但不必高估

经过近一年的防控，我国非洲猪瘟疫情势头总体减缓。从长期看，疫情防控也加速了我国生猪产业转型升级的步伐，养殖绿色化、集约化趋势明显。猪肉价格上涨对居民消费价格的短期影响，社会各界不必过度担忧，我国货币政策保持松紧适度的基调不会改变，物价保持总体稳定的基础也不会改变。

猪肉价格近期连续上涨，全国农产品批发市场猪肉平均价格已经涨到每公斤24元左右。浙江、广东等多个省份发布通知，要求通过政策性手段保障猪肉供应，稳定猪肉市场价格，“猪肉价格保卫战”已经打响。据介绍，受非洲猪瘟疫情影响，猪肉整体上供应偏紧，生产量、出栏量大幅下降，猪肉出现较为明显的供需缺口，保障供给、稳定价格已是当务之急。

长期以来，我国养殖业一直存在明显的“猪周期”。作为一种经济现象，“猪周期”主要指猪肉价格存在周期性剧烈变化的怪圈，而散户追涨杀跌是怪圈形成的主要原因。我国生猪养殖户七成以上都是小散户，由于散养户养殖投资规模小，标准化程度低，市场竞争力不强，抗风险能力差，且投机逐利心态浓厚，要么一窝蜂地扩大养殖规模，要么一哄而散地收缩养殖规模，容易造成猪肉价格剧烈波动。

相比以往出现过的价格周期性波动，此次猪肉价格上涨情况有所不同。本轮猪肉价格上涨较快，主要是受非洲猪瘟疫情影响。去年四季度以来，生猪和能繁母猪的产能持续下降，目前我国生猪、能繁母猪存栏量处于历史最低点。同时，本轮价格上涨也受“猪周期”因素叠加影响，下半年猪肉供需关系预计将继续趋紧，猪肉价格上涨压力仍然较大。

猪肉供应与老百姓的“菜篮子”密切相关，猪肉价格波动是广大群众非常关心的问题。猪肉价格持续上涨，虽然不会成为推升通胀的决定性因素，但可能成为推高物价增速的重要诱因。近期市场上的猪肉价格已经超过前两年的最高价，受此影响，一些市民开始减少对猪肉的购买，选择其他肉类进行替代消费，猪肉涨价因此明显拉动了牛肉零售价格。同时，猪肉价格偏高，导致鸡蛋需求量比往年有所提高，猪肉价格上涨还带动了鸡蛋价格上涨。经验同样表明，猪肉价格与居民消费价格指数(CPI)关联性较强，猪肉价格快速上涨带来的后续影响应予以高度关注。

猪肉价格上涨对居民生活的影响必须重视，但也不必过高估计，更不必恐慌。当前，有关部门一方面坚持疫情防控，同时千方百计稳定生猪生产，引导鼓励补栏增养，稳定和恢复生产，增加市场供给。为了有效平抑猪肉价格，各地及相关部门正通过多种渠道增加猪肉供给，以逐步缩小供求缺口。另有一些地区已从欧洲多地引进进口猪肉作为补充，防止市场出现大幅波动。目前的情况是，猪肉价格有压力，但由于禽肉、鸡蛋、水产等产品产量增加，肉类市场供给总体有保障，居民消费不会受到大的影响。

另外，猪肉价格上涨对物价整体水平的影响也不必过高估计。首先，近年来，随着消费结构的转变，猪肉价格在CPI中的权重逐年下降，“猪周期”导致全面通胀的可能性很小。从货币条件来看，货币政策松紧适度，没有“大水漫灌”，也就不存在物价大幅走高的基础。从各方面情况综合来看，当前内外需求总体呈现弱势，猪肉价格上涨不会引起大范围的价格共振，物价整体持续上涨的条件和基础都不具备。

经过近一年的防控，我国非洲猪瘟疫情势头总体减缓。受疫情等因素影响，猪肉价格出现一定幅度上涨，但从长期看，疫情防控也加速了我国生猪产业转型升级的步伐，养殖绿色化、集约化趋势明显。猪肉价格上涨对居民消费价格的短期影响，社会各界不必过度担忧，我国货币政策保持松紧适度的基调不会改变，物价保持总体稳定的基础也不会改变。