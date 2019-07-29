以科学家精神引领基础研究 用原创性成果服务全民健康

“科技是国之利器，国家赖之以强，企业赖之以赢，人民生活赖之以好。”2016年5月30日，习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会（即“科技三会”）上的讲话中强调，中国要强，中国人民生活要好，必须有强大科技。

习近平总书记曾指出，没有全民健康，就没有全面小康。人民健康与“人民生活要好”的目标和使命息息相关。生命医学领域的基础研究成果是保障人民健康的源头活水。近年来，信息技术、大数据技术、基因测序技术等新技术迅猛发展，赋予了生命医学基础研究更强大的手段，科研人员对于生命医学的探索不断深入，生命医学研究的“全景图”在我国一代代科学家的不懈努力下逐步绘就。

有了新技术的助力和全景图的指引，生命医学领域基础研究工作者应以保障人民健康的责任和担当、抢占科学高峰的气魄和胸怀、引领未来发展的智慧和眼界，积极回应新时代的召唤和人民的期盼，既瞄准世界科技前沿，努力实现前瞻性基础研究重大突破，把论文发表在国际高水平杂志上；又心系人民群众健康，致力于研究成果的临床应用和转化，把论文写在祖国大地上，切实解决人民群众的健康问题。

夯实基础研究 在生命医学领域占据一席之地

在“科技三会”上的讲话中，习近平总书记强调基础科学突破，为我国成为一个有世界影响的大国奠定了重要基础，并点到了“干细胞研究、肿瘤早期诊断标志物、人类基因组测序”等生命科学领域的突破。他指出，从总体上看，我国在主要科技领域和方向上实现了邓小平同志提出的“占有一席之地”的战略目标，正处在跨越发展的关键时期。党的十九大报告进一步指出，要瞄准世界科技前沿，强化基础研究，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。

临床重大疾病的机制研究、靶点开发、新药创制以及模式动物研发是现代医学发展的“四大基础引擎”，贯序推动医学对于疑难杂症的临床控制或治疗。此外，随着人们生活习惯的改变，代谢性疾病、心血管疾病、肿瘤、感染性疾病等成为越来越突出的中重大临床问题。

原创靶点的发现仍是我国生命医学领域基础研究的短板。现代生命科学已经不再是生物学或化学一门学科，包涵多个学科的融合。其中以可作为原创新药作用靶点的关键生物学位点的发现最具代表性。

靶点发现实际上是一场速度竞争，如何高效地聚焦复杂生命活动中的关键一环是基础研究的“破题”之道。为此，必须坚持从临床入手，实行平台建设与科学研究双翼并行，综合包括大数据挖掘分析、模式动物研发等多学科，在基础研究初期即应以真实世界为研究基础，以解决临床重大疾病为目标出发，持续推进科研成果转化，助力健康中国2030。

自主创新 将关键核心“元件”牢牢握在手中

习近平总书记在两院院士大会上指出,实践反复告诉我们，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。要努力实现关键核心技术自主可控，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。

生物医学领域的核心技术，包括具有自主知识产权的重大原创性药品和引领性医疗技术。当生物医学应用进入产业化阶段，无疑将面对产品专利权的创新、突破和争夺。因此，临床转化与产业化能力包括对于生物核心技术的把握和专利权的拥有及使用能力。

习近平总书记在“4·19”重要讲话中指出，坚定不移实施创新驱动发展战略，把更多人力物力财力投向核心技术研发，集合精锐力量，作出战略性安排。这一指示不仅适用于网络安全和信息化工作领域，也适用于生物医学领域。基础研究做得好是第一步，要转变为生产力，必须符合市场发展规律，善用市场利器。为此，应构建“疾病的发病机理—疾病动物模型—疾病相关药物与产品的研发与应用—产业化发展”的现代医学研究体系，在每一项目的研发中，从构建模型、确立机制、筛选靶标等方面“步步为营”，力求全方位保护科研团队的核心技术，提高专利申请的成功率。

知识产权团队与生物科学团队的紧密合作，可大大提高专利布局质量，在基础研究中分解出一系列专利，逐步改变我国生物技术在国际上竞争的劣势地位，更有利于专利产生出社会效益，完成临床药物的开发。在此基础上，团队进行的基础研究工作推进顺利，有望成为我国第一个具有完全自主知识产权的治疗脂肪肝炎及肝脏损伤的Ⅰ类新药，填补无药可用的空白。

谋篇布局 引领生命医学新趋势

习近平总书记在十八届中央政治局第九次集体学习时讲话中指出，实施创新驱动发展战略，不能“脚踩西瓜皮，滑到哪儿算哪儿”，要抓好顶层设计和任务落实。

顶层设计应抓住重点、要点，找准痛点、难点，分清当下、长远；必须秉持“聚焦重大问题，推动科技创新，引领产业发展”的思路；根据健康中国的规划要求、回应社会发展关切，结合自身现实能力和发展需要。实践表明，基础研究顶层设计符合“532”法则，即用50%的精力专注于正在开展的研究，用30%的精力致力于五年至十年内的研究，用20%的精力着眼于未来十年的研究。目前，研究所依托临床基础研究，构建健康大数据人工智能研究平台，将多源的健康医疗数据结合人工智能技术，研究数据治理体系并深度挖掘数据价值，为国家的健康政策制定、医学实践和个性化精准医疗提供大数据驱动决策依据，支撑临床研究，提高诊疗效率，从而促进我国健康产业的发展。科技成果只有同国家需要、人民要求、市场需求相结合，完成从科学研究、实验开发、推广应用的三级跳，才能真正实现创新价值、实现创新驱动发展。

（作者系武汉大学基础医学院院长、模式动物研究所所长）