18省份超7000亿养老金到账投资运营 

我国社保待遇持续提升，截至6月底，全国基本养老、失业、工伤三项社会保险基金总支出2.47万亿元，同比增长15%。与此同时，基本养老保险基金投资运营加快推进，截至6月底，18个委托省（区、市）签署的8630亿元委托投资合同中，已有7062亿元到账投资运营。

7月25日，人社部在2019年二季度例行新闻发布会上发布数据显示，全民参保计划加速推进。截至6月底，全国社保卡持卡人数12.77亿人，累计签发电子社保卡2140万张。全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.47亿人、2亿人、2.45亿人，比上年底分别增加443万人、328万人、650万人。

人社部信息中心主任翟燕立指出，社保卡持卡人数已经覆盖全国91.5%的人口，提前一年多完成“十三五”的目标。目前，仍在以每个月新增近千万张卡的速度向前发展，向“人手一卡”的目标快速迈进。下一步将以“一卡通”为入口，推进全国统一的社会保险公共服务平台建设。目前，国家社会保险公共服务平台的门户已经基本搭建完成，近期将上线试运行，将先行提供社保年度参保信息查询、待遇资格认证、养老金测算、社保关系转移查询、异地就医查询、境外免缴申请、社保卡和电子社保卡状态查询等服务。

此外，人社部新闻发言人卢爱红表示，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数持续增加，三项社会保险基金总收入2.87万亿元，总支出2.47万亿元，累计结余6.96万亿元。降低社会保险费率的工作取得初步成效，1至6月，全国企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险合计减费1288亿元。

值得注意的是，基金投资运营和监督管理工作进一步推进。截至6月底，18个委托省（区、市）签署的8630亿元委托投资合同中已有7062亿元到账投资运营。人社部表示，下一步的工作重点是积极推动城乡居民基本养老保险基金委托投资工作。

“与职工养老基金结余不同，居民养老基金基本由个人账户基金组成，基金稳定性强，当期使用的支付压力相对较小，可以投资比例高于职工养老基金。”中国宏观经济研究院社会所副研究员关博告诉《经济参考报》记者，目前已有18省市启动了城乡居民养老金资金归集，预计到“十三五”末，各省都会启动基金归集和投资运行工作。人社部2018年统计公报显示，2018年年末城乡居民基本养老保险基金累计结存7250亿元。这意味着，未来另有至少7000多亿居民养老金有望被激活。