“一增一减一保障” 健康促进从学生抓起

中小学生处于成长发育的关键阶段，增强青少年体质，是促进中小学生健康成长和全面发展的需要。7月26日，健康中国行动推进委员会办公室召开新闻发布会，对健康中国行动之中小学健康促进行动进行了解读。

“一增一减一保障”

目前，我国中小学“小眼镜”“小胖墩”现象突出。据2014年中国学生体质与健康调研结果，我国7岁～18岁城市男生和女生的肥胖检出率分别为11.1%和5.8%，农村男生和女生的肥胖检出率分别为7.7%和4.5%。2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%。其中，6岁儿童为14.5%，小学生为36.0%，初中生为71.6%，高中生为81.0%。

为此，中小学生健康促进行动制定了明确的目标：到2022年和2030年，国家学生体质健康标准达标优良率分别达到50%及以上和60%及以上；全国儿童青少年总体近视率力争每年降低0.5个百分点以上和新发近视率明显下降；小学生近视率下降到38%以下。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，教育部牵头推进这项行动，主要从3个方面来进行，可归纳为“一增一减一保障”：“一增”是指增加体育与健康课和课外锻炼时间，也就是以促进健康的最积极、最主动的方式，加强体育锻炼和健康教育；“一减”，就是要把不必要的负担减下来；“一保障”，就是要建立健全各项制度，确保体育锻炼时间能够增上去和不必要的课业负担减下来。“目前，教育部已经密集出台了一系列文件和办法，来确保‘一增一减’落到实处。”

以体质健康为抓手

青少年体质健康水平的提升，是健康中国行动达到预期目标的重要指标之一。从长远的效益来讲，青少年体质健康水平的提升，是支撑健康中国保持在较高目标水平的重要保障。

“虽然我国青少年体质健康水平整体上有向好的趋势，但‘增龄递减’的现象仍然没有改变。”从事学生体质健康研究多年的上海体育学院院长陈佩杰举了一个例子，“从2016年、2017年、2018年3年调查数据来看，学生体质健康的整体优良率分别为26.5%、29.3%、30.3%，上升趋势比较明显。但随着学段升高，学生体质下降的趋势也很明显。2017年的调查数据显示，小学生体质健康达标率为92.1%，中学生为88.0%，大学生为74.4%。”

“当前改革的重点用一句话来讲，可以概括为从‘有体育活动’向‘有效体育活动’转变，就是要提高学校体育活动中‘中高强度’活动的时间比例。”陈佩杰说，“青少年的体质健康问题并不单纯是一个学校教育的问题，这一问题的解决需要全社会共同努力。比如家长就很重要，家长要转变孩子的成长成才观念，认识到久坐行为对孩子健康的危害。我们的调查显示，周末和节假日，孩子使用电子产品的久坐时间明显增加。”

据王登峰透露，下一步，教育部将研究出台全面加强和改进新时代学校体育美育工作的意见，明确未来一个时期促进学生德智体美劳全面发展的总体思路、基本原则、重点任务和保障措施，“要将国家学生体质健康标准优良率、体育与健康课程开课率、学生每天校内体育活动时间等考核指标作为重要导向，为实施好中小学健康促进行动提供制度保障”。

近视防控“年底交账”

自2018年8月国家卫生健康委、教育部等8部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》以来，儿童青少年近视防控已上升为国家战略。

“要把降低儿童青少年近视率作为实施中小学健康促进行动的核心指标，作为检验减轻课业负担、加强学校体育、教会健康知识和技能的重要标尺，着力实现学生体质健康水平升上去、近视率降下来的‘一升一降’目标。”王登峰表示，下一步将在召开视频会议强化部署、与省级人民政府签订责任书、建立联席会议机制、推进改革试验试点、组建专家宣讲团等基础上，系统总结《综合防控儿童青少年近视实施方案》印发一年来的工作进展，筹备召开第一次联席会议。研制出台近视防控评议考核办法，督促地方落实近视防控责任书，把“年底交账”的刚性要求落到实处。

中小学生健康促进行动对于近视防控所涉及的政府、学校、家庭、个人明确了具体举措。温州医科大学党委书记吕帆表示，儿童青少年近视防控既是一项需要长期坚持的工作，又是一项具有挑战性的工作。通过政府、学校、家庭、医疗机构多方协同，让尽可能多的人了解、关注孩子的眼健康和近视防控问题，教育教学相关措施层层传递。比如，改善教室采光照明，把荧光灯换成LED灯，改进亮度、降低频闪、提高光谱的连续性；把课桌椅换成可调式，根据儿童发育特点调整课桌椅高低，都是非常好的防控措施，不少学校都已部署并付之于行动。

在各地政府有力支持下，教育系统和医疗机构协同，在各地通过抽查或普查方式对中小学开展近视检测，基本掌握了近视发生的“本底数据”。本底数据非常重要，是监控未来近视状态走向的“基础线”，是评价防控工作是否有效的重要依据，也是研究近视发生发展规律的重要科学指标。

在诸多近视防控方法中，吕帆特别强调了医学科普的重要性，“专业人员要努力以深入浅出和喜闻乐见的形式，让家长和孩子接受科普知识，并将这些知识和理念付诸到日常的近视防控行动之中”。

“每一位家长都关心自己孩子的视力保护，但是往往缺乏预防近视的意识，等到孩子患上近视了，再苦寻治疗良方。希望媒体机构能加大宣传力度，让家长掌握正确的预防近视知识。”国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安说。