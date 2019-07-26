人民网北京7月26日电 病毒性肝炎是全球和我国主要的卫生挑战，其中乙肝和丙肝影响到全球3.25亿人，每年导致140万人死亡，形势非常严峻！2019年7月28日是第9个世界肝炎日，为响应世界卫生组织号召，26日，中国肝炎防治基金会在京举办“2019年世界肝炎日宣传大会”。大会以“积极预防 主动检测 规范治疗 全面遏制肝炎危害”为主题，从多维度探讨我国肝炎防治现状和对策。

国家卫健委疾控局发布的《2018年全国法定传染病疫情概况》显示，病毒性肝炎依然是我国法定报告传染病中报告病例数第一的乙类传染病。据估算，我国乙肝病毒感染者约8600万人，丙肝感染者约1000万人，每年约33万人死于乙肝或丙肝感染导致的肝硬化和原发性肝癌。

针对当下我国肝炎防控难点，中国肝炎防治基金会常务副理事长兼秘书长杨希忠表示，基金会聚焦乙肝防治，中国慢性乙肝临床治愈（珠峰）工程项目组织编写《技术流程》，提高各级医生乙肝诊疗水平，使符合条件的慢性乙肝患者临床治愈比例大幅提高；乙肝母婴“零传播”工程项目提高了高病毒载量乙肝孕妇阻断率；并建立我国乙肝患者随访管理数据库，入组患者近20万例，为世界卫生组织和我国卫生健康部门的政策制定提供数据支持；中国乙肝防控科研基金培训学员2330名，促进疫苗规范化管理与使用。基金会组织专家更新《慢性丙型肝炎临床路径》，为规范临床诊疗行为和医保支付起到重要作用。针对脂肪性肝病对大众健康的威胁，基金会开展脂肪肝健康宣讲项目。并积极开展健康扶贫工作，重点关注“三区三州”基层医疗卫生机构的能力建设和防治能力提升。积极推动临床科研和学术交流，设立多项临床科研基金，提高基层和青年医生科研能力，每年课题申报超过300份，举办多场中美和亚太肝病学术会议。

对中国肝炎防治基金会在我国肝炎防治工作中做出的成绩，国家卫生健康委疾控局局长常继乐表示肯定。他强调，我国政府高度重视病毒性肝炎防治工作，制订并实施了以预防接种为主的综合防控策略，全面推进实施国家免疫规划，落实预防母婴传播工作，不断强化血液安全和医疗安全管理，加强重点人群防控，宣传普及公众防治知识，完善医疗、药品保障，加强科技攻关。下一步将继续落实《“健康中国2030”规划纲要》和《中国病毒性肝炎防治规划（2017-2020年）》，实施健康中国行动，做好预防接种工作，加强危险因素综合防控和社会宣传，做好肝炎防治工作。

世界卫生组织驻华代表高力对中国在肝炎防治方面取得的成绩表示赞扬，他指出，通过新生儿免疫规划使儿童和青年几乎没有乙肝感染。政府谈判降低乙肝抗病毒药物价格，大大提高了药物的可及性。加快丙肝直接抗病毒药物的审批，新的药物通过2-3个月可治愈丙肝。但据估计，中国依然有乙肝和丙肝感染人群近1亿人，肝癌疾病负担占全球50%以上。2019年世界肝炎日，世界卫生组织呼吁“加大投资，消除肝炎”，恰逢健康中国行动计划的推出，期待中国在肝炎治疗方面继续发挥引领作用。

中国工程院院士、北京大学医学部庄辉表示，我国肝炎防控工作成绩虽然显著，但肝炎流行形势比较严峻，乙肝表面抗原携带者人数仍为全球最多。我国肝癌死亡顺位由1990年的第11位上升到2017年的第7位，肝癌患者中，86%感染了乙肝病毒，6.7%为乙肝和丙肝合并感染。

中华预防医学会感染病防控分会主任委员高志良表示，我国约有2800万慢性乙肝患者，肝硬化、肝癌患者中，乙型病毒性肝炎感染引起的比率较高。而减少乙肝肝硬化和肝癌的两项基本措施是“防和治”。“防”即通过接种乙肝疫苗，减少新发乙肝病毒感染（增量）；“治”即通过抗病毒治疗，延缓疾病进展，减少慢性乙肝病毒感染者发生肝硬化和肝癌的风险（存量），同时也可降低感染者传播疾病的风险，二者缺一不可。在“减少增量”方面，我国已取得一定成就，但在“减少存量”方面仍面临巨大挑战。我们应加大肝炎防治投入，加强健康教育，完善预防接种管理，规范肝炎诊疗行为，提高疾病防治能力。

《中华人民共和国疫苗管理法》将于2019年12月1日起施行，法律规定了国家坚持疫苗产品的战略性和公益性。国家卫生健康委疾控局副巡视员崔钢强调，下一步工作重点是做好《疫苗管理法》实施准备和落实工作，建立和完善预防接种的工作机制，加强预防接种信息化建设。同时充分发挥学会、协会等社会组织力量，共同做好社会动员、科普宣传，发布权威信息，消除公众的误区，提升大家对疫苗和预防接种的信心。

中国肝炎防治基金会常务副理事长兼秘书长杨希忠强调，中国肝炎防治基金会紧紧围绕政府、社会、专家和大众广泛关注的慢性乙型肝炎临床治愈、乙肝母婴阻断和疫苗等难点、热点问题，广泛募集资金，凝聚专家智慧，集中力量寻求重点突破，力求解决关键问题，提升我国乙肝整体防治水平。