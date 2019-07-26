第十一届心肺运动理论与实践及慢病有效诊疗培训会在京举办

为了让广大的临床医师以及广大基层卫生工作者正确了解心肺运动试验、个体化适度强度运动整体方案治疗慢病血糖脂压异常的临床技术、方法、操作和简单解读，提高专业技术知识和临床慢病防治康养诊疗和健康管理水平，更好地服务病人，7月25日，由中国科学院阜外医院、北京康复医学会联合主办的第十一届《心肺运动理论与实践及慢病有效诊疗》学习班培训会在京启动。

培训会由《整体整合生理学医学》新理论创立者/心肺运动、睡眠和运动康复治疗临床实践者——中国医学科学院阜外医院功能检测科主任孙兴国主讲，中国工程院院士樊代明、中国工程院院士高润霖、中国工程院院士郭雷、中国工程院院士陈君石等多名嘉宾应邀授课，来自全国各地近200多名学员参与了本次培训共同学习。

整体生物学是运动心肺解读的基础，从肌肉的类型到代谢的不同，都是个体化的。同一种现象，不同的角度去看，会有不同的发现，每一种解释都有道理，但是比较片面，用整体观念来看才是正确的解读思路。培训会上孙兴国教授指出，例如呼吸困难仅仅是临床症状，不同的原因会导致相同的症状，处理方式却不同，如何鉴别诊断，运动心肺能够给予很好的鉴别。随后，孙兴国教授就如何鉴别诊断进行了细致的分析并阐明了变化的机制。

据了解，心肺运动试验是记录以全导联心电图、血压、氧饱和度、氧耗量为核心的气体交换来综合分析循环、呼吸、代谢和神经体液等多系统的功能活动，是一个对人体整体功能评估的重要方法。

标准和规范化的心肺运动试验作为人体呼吸循环代谢神经等生理学功能整体测定技术，可以为呼吸循环代谢神经等多系统疾病的人体整体功能状态评价、健康管理、疾病诊断、鉴别诊断、病情评估、慢病运动康复治疗、治疗效果评估、病人管理和预后转归预测等方面提供科学的客观定量依据。

本届培训会举办时间为7月25日至28日，国内多位知名专家将以整体整合医学新概念、心肺运动质控规范化操作及判读、精准个体化运动为核心整体方案监测治疗落地模式、慢病血糖脂压异常有效诊疗及长程管理的临床实施、精准心脏康复、慢病整体预防与健康管理等方面的知识为主进行授课，同时还将开展对慢病有效诊疗的落地模式规范化的实操训练。（张慧丹）