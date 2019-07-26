北大资源大健康战略研究院成立 尖端智库注入发展新动能

近日，国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，大健康再次成为政府、企业、社会关注的焦点，健康中国行动的实施离不开健康产业的发展。7月25日，以“智库瞭望 健康未来”为主题的北大资源大健康战略研究院揭牌仪式在京举行，北大资源宣告大健康战略研究院正式成立，亦同步启动国家特聘专家联合工作站及大健康智库平台。

会议现场

中国工程院院士、博士生导师、中国生物医学工程学会副理事长俞梦孙，原国家卫生和计划生育委员会副主任、中国卫生信息和健康医疗大数据学会会长金小桃，40余位来自大健康不同研究领域的专家、教授、学者，以及北京大学产业党工委副书记、北大资源集团有限公司董事长韦俊民，北京大学产业党工委副书记、方正集团党委书记、董事长生玉海，北大资源集团CEO曾刚等共同出席此次揭牌仪式。

中国工程院院士、博士生导师、中国生物医学工程学会副理事长俞梦孙做主题发言

16万亿蓝海 大健康产业井喷式发展

据2016年10月国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》显示：“中国大健康产业规模预计在2020年达到8万亿，到2030年将达到16万亿。”庞大的数字，昭示着大健康产业将迎来前所未有的发展契机，大健康产业将成为继IT产业之后的全球“财富第五波新引擎”，吸引了众多企业积极布局。

国务院发布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》提出2020年的发展目标，要基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群。

会上，俞梦孙表示，健康中国的顶层设计已经基本完成，但蓝图必须要落地有声，提高“健康中国”建设的到位率是接下来落实“健康中国”的关键所在，发展大健康产业需走群众路线，必须落实以人民健康为中心的发展模式。

金小桃表示，愿意与北大资源大健康战略研究院加强合作，以健康医疗大数据为基石，以先进前沿的技术为协同创新动力，依据各自优势，联合推进大健康战略的实施。

大健康战略进阶 产学研驱动发展新跨越

据悉，北大资源作为连接平台，通过聚集尖端“产学研”资源，推动科研与资本、成果与市场的互动，促进人才与产业发展的有机融合，将打通横贯医药、研发、康养、培训等环节的完整产业生态链，开创独有的大健康产业新模式。“产”是产业，是市场，是科研成果落地产业化的重要关口；“学”是大脑，是北大资源可聚集的尖端学术智库资源，是一切创新成果的源泉；“研”则是学术成果孵化的温床。

北京大学产业党工委副书记、方正集团党委书记、董事长生玉海现场致辞

生玉海对北大资源进军大健康产业给予充分肯定与支持，他表示，北大资源大健康战略研究院与国家特聘专家联合工作站的成立，是其发展之路上新的起点。希望北大资源能够凝聚行业内外科技创新力量，搭建协同开放平台，打造完备的功能配套，提供全方位的优质服务，围绕大健康产业全链条体系开展深入研究和实践。方正集团将为北大资源大健康战略的推进，提供一如既往的支持，共同助推国家大健康产业的创新、发展与腾飞。

据了解，为深化推进企业战略2.0，北大资源筹备成立大健康战略研究院，并设立国家特聘专家联合工作站。大健康战略研究院聘任十余位大健康领域知名专家、学者担任专家委员会委员，其中包括北大医学部医养结合养老产业研究中心主任李鹰，中国残联副主席、北京大学第六医院社会精神病学与行为医学研究室主任黄悦勤等，致力打造集前沿影响力和产业先导性于一体的大健康学术交流平台和高端创新智库，为北大资源大健康事业发展提供战略指导及学术支持。国家特聘专家联合工作站则吸引了俞梦孙等院士，管又飞、周德敏等教育部长江学者、科技部973首席科学家及邹学明、刘喜富等多位国家“千人计划”特聘专家、国家“万人计划”领军人才专家，这些专家携科研项目进驻联合工作站，通过北大资源产学研平台促进科研成果落地转化，推动大健康产业链的良性循环发展。

领跑产业新风口 推动大健康事业全面升级

北大资源集团CEO曾刚表示，北大资源以对行业和未来的多方位思考，探索构建符合中国国情的集“医、康、养、研”于一体的医疗产业生态圈。未来，北大资源将以大健康战略研究院、大健康产业园以及社区健康管理为支点，通过搭建引领行业风向的尖端智库平台，建设服务产业创新、发展原创科技的空间载体，形成北大资源特色完备的产业链运营内容，三位一体有序推进大健康战略落地，也为企业开拓更加广阔的发展前景。

北大资源集团CEO曾刚现场致辞

曾刚强调，通过携手共建智库平台，不仅推动自身科研领域的研究成果落地并实现产业化，造福人民；并且可以通过智库平台汇聚专家智慧力量，参与大健康产业政策的制定、标准的规划、理念及管理的创新等，为国家大健康事业发展提供有价值的建议。北大资源未来将吸纳更多优秀人才，推动大健康产业全面升级。(李轶群)