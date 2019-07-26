人民网北京7月26日电，据新华社消息，全国推进健康中国行动电视电话会议7月25日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：实施健康中国行动，提升全民健康素质，功在日常，利国利民。近年来，各地区、各部门在完善国民健康政策、深化医药卫生体制改革、实施疾病预防和健康促进等方面做了大量工作，人民健康水平大幅提高。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，进一步落实大卫生、大健康理念和预防为主方针，加强政策统筹和部门协同，推动健康中国行动不断取得新成效。要大力倡导每个人是自己健康第一责任人，广泛普及健康知识，鼓励个人、家庭积极参与健康行动，促进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，有效提升健康素养，在全社会加快形成更健康的生活方式，不断提升人民群众的健康获得感、幸福感和生活质量。

国务院副总理、健康中国行动推进委员会主任孙春兰出席会议并讲话。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要指示精神，认真落实李克强总理批示要求，转变观念、合力推进、重在落实，扎实推进健康中国行动，全面提升人民群众的健康水平。

孙春兰指出，新中国成立70年来，卫生健康事业发展取得了长足进步。同时要看到，新时代人民群众对健康有了新期盼。要认真践行我们党维护人民健康的初心使命，一手抓转变理念，促进卫生健康工作从以治病为中心转到以人民健康为中心，一手抓解决看病难看病贵问题，深化三医联动改革。要大力普及健康知识，推动健康教育进课堂、进家庭、进社区、进单位，引导人们养成良好的行为和生活方式。加强健康干预，全面实施《国民营养计划》，广泛开展广播体操、工间操等全民健身活动，做好睡眠健康和心理咨询干预服务。统筹做好妇幼、青少年、老年人以及贫困人口等重点人群健康工作，提供全生命周期健康服务。加强重大疾病防控，推进早诊早治和健康管理，提高诊疗水平，延长健康寿命。各地各部门要强化组织保障，健全推进机制，加强监测考核，明确责任、协同配合，把各项任务抓细抓实，力戒形式主义和急功近利，确保健康中国行动落地见效。