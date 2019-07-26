炎夏不仅要防暑 还要防“眼中风”

炎炎夏日，不但要注意防暑，还要注意防“眼中风”。尤其是中老年人，在用空调时，温度调得太低，从热的环境突然进入低温环境，或者从凉爽的室内走到外面的高温环境，容易使血管活动异常，导致中风或心脏疾病。

“眼中风”是眼科的一种急症，这一眼动脉堵塞的疾病来势汹汹，突然发作，抢救的黄金时间仅为90分钟内，否则会导致永久性失明，是相当“残酷”的一种疾病。医生提醒，近年来这种疾病发病年轻化，对于长期熬夜、用眼过度的人士，有高血压、高血脂、高血糖等“三高”基础疾病的人群，应每年定期做眼体检，及时了解眼部血管健康，做好预防工作。

案例

女白领突发眼中风失明

50岁的阿秀（化名）从事设计类工作，需要长时间使用电脑，由于赶作品的时间比较紧张，阿秀时常需要在短时间内高度集中盯着屏幕。

前段时间，阿秀发现眼睛有不舒服的症状，有看东西朦胧的情况，因为长期用眼，她以为是眼疲劳所致，休息一下没事。一周后，阿秀突然一只眼睛完全看不见，经就诊确诊为眼中风，医生坦言告知，这只眼睛视力无法挽回了。听到消息，她十分难过，没想到才50岁就面临这种噩耗。

爱美容的年轻人也会中招

像阿秀在50岁左右突发“眼中风”的案例在临床上并不少见。中山大学中山眼科中心眼底内科金陈进主任医师介绍，“眼中风”是眼科急症，来势汹汹，一旦发病，黄金救治时间是90分钟，由于很多患者对这种疾病不了解，时常掉以轻心，等去到医院时，已经错过了黄金救治时间，“已经死亡的视网膜神经细胞不能复活，也不能再生，一旦黄斑中心受到伤害，视力损害是永久性的”。

“眼中风”是眼部动脉堵塞的疾病，当血管堵塞造成缺血缺氧时，患者会出现症状，如果是发生在视网膜中央动脉，几乎整个眼底供血没有了，那么眼睛会完全看不见；如果发生在分支动脉，会造成某个相应象限范围看不见或者视力局部受影响，由于是无痛症状，时常让患者轻视疏忽大意，致使细胞坏死，这时候再去医院，也难以挽救受损的视力。

很多人以为这种“眼中风”只有50岁以上的群体才会发生，但是在临床中发现，“眼中风”可以发生在任何年龄阶段，而且近年也有发病年轻化的现象。金陈进介绍，这种疾病有一些高危因素，如长期用眼、情绪紧张导致眼睛处于过劳状态，抽烟对血管有显著影响属于危险因素，高血压、高血脂、高血糖等三高人群是重点防控对象。

“这几年，每年都遇到两三例年轻人擅自美容导致自己失明的案例，令人扼腕叹息。”金陈进介绍，这些二三十岁的年轻人前往不正规的美容机构，在注射玻尿酸或者自提脂肪时，出现反流情况，这些物质从眼表静脉反流到眼动脉，导致眼动脉堵塞，最后导致了眼睛失明，年纪轻轻就失明，十分可惜。

黄金救治时间90分钟

当“眼中风”症状出现时，例如高危人群突然眼睛模糊看不清，过一会儿又好了，或者视物模糊逐渐完全看不见等情况，不可犹豫，应立即前往医院就诊，守住90分钟这一黄金救治时间。

“这个时候，千万不要拘泥于一定要找专家或者等白天上班再去看。”金陈进介绍，临床中患者的决策时常会耽搁救治时机，例如有的患者一定要找这方面的专家，有的患者担心晚上看病没有仪器设备做检查，一定要等到白天再去。实际上，“眼中风”作为眼科急症，并非是疑难杂症，一般眼科急诊医生均可诊断和治疗，急症室也具备检查眼底的基本设备协助迅速确诊。

不过，有一类非典型“眼中风”非常隐蔽。金陈进介绍，这种非典型“眼中风”一开始是静脉堵塞，出现的症状可能是眼睛视物模糊，视力下降并不严重，如阿秀的案例就是最开始静脉堵塞，由于症状不明显很难被发现。但是静脉堵塞继发动脉堵塞后，会出现视力急剧下降甚至失明，这时候说明“眼中风”真正发作了，“想要在发作前拦截信号，建议这类患者在一般眼底照相基础上加一个荧光造影，可以即时知道静动脉堵塞情况。”

患有糖尿病、高血压等疾病的老年人，如突然出现眼前发黑、视力下降或一时性失明、眼前波纹等现象，在前往医院眼科就诊路上，可以采取一定的自救措施，如含服硝酸甘油，并进行自行急救（按摩眼球，轻压数秒后突然放开，反复几次）。

加强防控 高危人群定期体检

目前，“眼中风”难以像“脑中风”一样实施机械取栓，由于眼部血管非常细小，溶栓效果难以预测，因此即使救治时间及时，也难以保证视力可以完全恢复。

金陈进介绍，目前“眼中风”发病原因是多方面的，可针对不同病因进行治疗。如果是栓子堵塞引起，可以采取药物溶栓方法，如果是炎症、病毒感染、自身免疫性疾病等原因引起，还要作相应的病因治疗。如果错过了90分钟黄金窗，24小时内积极治疗也可能有一定止损作用，一周内可考虑配合吸氧治疗，减少缺氧对神经细胞的进一步损伤，增加挽救部分视力的希望。

因此，加强对这种疾病的防控更为重要。对于长期用眼的人群，如媒体从业者、工程师、IT工作者等，一定要注意劳逸结合，不可使眼睛长期处于紧张高压状态；对于三高人群，一定要做好基础疾病的治疗；平时生活作息应规律，饮食不可过于油腻。

加强每年的体检非常重要。“眼底照相就可以看到眼底动脉静脉血流情况，如果是血管比较狭窄，或者动脉颜色变白（油脂多），很容易触发堵塞，及时发现这些风险因素，对于预防很重要。”金陈进表示。

此外，专家提醒，对于“眼中风”发作的人士，即使一只眼睛视力没保住，也需要定期复查，因为还有一只健康的对侧眼，要尽量找出“眼中风”发作的原因，一方面遏制病情，另一方面对于对侧眼预防有帮助。“眼中风”发作3个月左右，有可能出现继发新生血管性青光眼，导致眼疼和头痛，严重影响生活质量，及时发现和治疗可缓解病情，因此保证定期复查很重要。