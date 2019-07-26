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生活在乡村，孩子运动技能强

2019年07月26日06:38 来源：人民网-生命时报

芬兰于韦斯屈莱大学体育与健康科学学院的研究发现，居住环境密度显著影响儿童运动技能。

运动技能包括身体活动技能、物体控制技能和平衡技能，上述技能在日常生活中有着广泛应用，如跑跳、攀爬和绘画等。不加练习，人类的运动技能是无法达到最优水平的，而得到了充分拓展的运动技能不仅可以增强孩子体魄，更对提高他们在学校中的适应能力起到了至关重要的作用。

研究团队从芬兰37个不同的日托中心选取了945名年龄在3~7岁的儿童。研究人员用国际公认的指标评估了参试儿童的运动技能，并向孩子的父母发放调查问卷，以考察孩子在户外玩耍和参加有组织运动的时间。根据居住密度划分，其中6个日托中心位于大都市，17个位于中小城市，其余的在乡村地区。分析结果显示，生活在乡村的参试儿童在户外活动的时间比大都市的同龄人多，运动技能明显较强。

研究人员表示，广阔的空间为孩子提供了增强运动技能的更大可能性，而大城市的环境规划应充分考虑孩子们运动机会的均等性问题。▲ （郭 亮）

(责编：李轶群、杨迪)


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