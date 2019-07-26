儿童医院办夏令营帮孩子挺起胸膛

昨天，在位于大兴区的北京儿童医院培训中心，一场为小患儿们精心准备的特别暑期活动——脊柱侧凸康复夏令营正式开营了。20多个脊柱侧凸患儿在骨科专家指导下开展康复运动。

康复训练指导老师告诉记者，呼吸和运动可以对深层肌肉进行按摩，对脊柱康复很有效果。脊柱侧凸的患儿每天坚持练习这些动作，对后期康复将会很有帮助。“我们会送给每个人一个瑜伽带，大家回去一定要坚持练习。”

青少年时期是成长发育的关键时期，期间各种疾病隐患也将影响孩子终生。脊柱侧凸是青少年生长发育中的常见病之一，病因不清，其特点为脊柱向左、右两侧弯曲的同时，还含有不同程度的旋转。在早期，很容易忽略。脊柱侧凸发展到一定程度会影响心肺功能，严重者须接受手术治疗，如果没有得到及时发现、及时干预，即使到不了非做手术的程度，但因其外观的异样，或在保守治疗时需要佩戴支具，多数孩子还是会因此而出现社会适应的困难以及自卑心理。

这次脊柱侧凸康复夏令营活动将一直持续到7月30日。未来几天，来自北京儿童医院骨科的10位专家将在营地里负责授课，内容涵盖脊柱侧弯的治疗、康复，以及患儿心理、营养等方面。（记者 刘欢）