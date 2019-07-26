“天题百草无边碧，地绘千云满眼香。”7月的科尔沁大草原，正是水草丰满的好时节。7月19日至20日，由北京市侨联联合北京大学医学部侨联、北京中医药大学侨联共同组建的“侨爱心——送温暖医疗队”，来到内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗人民医院，以义诊活动为美丽草原送来一片温馨。

“看上北京专家啦！”

医院内外人潮涌动，湛蓝的玻璃外墙上清晰地映出13张着“白大褂”的笑脸。他们正是来自北京各大医院、参与此次义诊活动的医生们。虽然有的刚刚结束在西藏的医疗公益活动，脸色略带疲惫，但依旧掩盖不住他们激动的心情。

北京大学口腔医学院修复科主任医师姜婷来到口腔科门前时，70岁的侯曙光和女儿早已在长椅上等待，为了能早点挂上号，他们早上7时就从市区赶了过来。“就盼着北京专家来，把我这牙赶快治好，能让我吃上饭。”常年受到牙病困扰，拔牙后又产生了前牙反牙合的症状，多次修正也鲜有好转，躺在诊疗床上的侯曙光眉头微皱。

站在一旁的口腔科主任马骥目光一直紧紧追随着姜婷的治疗动作，侯曙光这个“疑难病例”一直是他心中的挂牵。“之前判断偏了，看了姜大夫的治疗，我知道该怎么做了。”

“哎呀，终于看上北京的专家啦！”听闻后续诊疗方案的侯曙光，微锁的眉头舒展开来，脸上满是欣喜与期待。

就在同一时间，骨科、外科、呼吸科、妇产科、耳鼻喉科、心脏、中医……各个科室的义诊医生也都在紧张而有序地忙碌着。“队伍虽小，各科俱全”，科右前旗人民医院院长马丹不禁感叹：“这就是一个移动的小型医院呀！”

“我们大家都来了！”

为期2天的活动，不仅包括分科室义诊和疑难病例会诊，还有针对医护人员的8场讲座，涉及药物药理、临床药学、护理和口腔修复等。

推开教室的门，映入眼帘的是从一线工作中抽时间参会的当地医护人员，每每听到受益之处，或拿出手机拍照，或在笔记本上匆匆记录。

北京大学人民医院关节病诊疗研究中心主任林剑浩特意将关节病认识和预防讲座安排在正式义诊之前，座中还有3名拿着X光片的病患。林剑浩生动幽默地说：“有了年纪之后，要学会‘与病为伴’。要先转变观念，不能一觉得哪里疼就要动刀子。”

科右前旗人民医院骨外科护士长曹灵敏一直坐在前排，一场讲座结束后，她操着因感冒而沙哑的声音说：“原来氯化钾的用量防范有这么多门道！真的，机会太难得了！”

坐在后排的刘亚民皮肤黝黑，他所在的医院在兴安盟公主陵牧场，来这里要跋涉30多公里，“有机会听北京的专家讲课，我们很珍惜。很多和我们一样的乡镇基层一线医生都来了”！

“白大褂已经湿透了！”

“白大褂”一脱，义诊队医生们一天的工作宣告结束。“今天看了多少个病人，解决了多少个疑难病例”成了他们最爱交流的话题。“今天一共看了19个病人。”北京中医药大学中医学院教授王彤在手机备忘录上仔细敲着疑难病例的症状与诊疗过程。北京大学第三医院神经外科主任医师谢京城擦了擦头上的汗：“我的‘白大褂’已经湿透了。”

据主办方介绍，此次义诊活动为当地200余名患者提供寻诊问诊和健康咨询，会诊疑难病例30余例，主题讲座吸引了1000余人次。此外，还向当地医院捐赠1万元紧缺药品，赠送家庭急救包300个。

北京大学医学部侨联常务副主席黄河清说，13名义诊医生都是归侨侨眷，因着一个共同目标走在了一起，“希望能真正为当地老百姓和医疗方面的需求做出一点贡献。”

义诊时光虽短暂，却留下了“不走的医疗队”。北京市侨联党组成员、副主席李冬娟对侨联发挥的“搭台架桥”作用深感欣慰：“这仅仅是个开始，希望通过这次活动能增进两地医疗卫生部门的联系与合作，今后再开展多种形式的交流与协作。”