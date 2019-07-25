江苏溧阳天目量子健康科技产业园成立

新华网南京7月19日电 （记者何磊静）19日，江苏天目量子健康科技产业园暨江苏天目量子新产业研究院揭牌仪式在溧阳举行，吸引来自全国各地的100多名专家、企业等代表参加。

据介绍，该产业园落户溧阳天目湖景区，将兼顾商业回报、社会和环境效益，采取“研究院+创新投+产业园”的管理模式，聚焦绿色低碳、健康、艺术、智能互联等领域，引进一批相关企业及创新研发团队构建产业集群。

溧阳市天目湖镇人大主席杨丹军致辞说，天目湖是国家级旅游度假区，近期刚获评“中国天然氧吧”称号。“今天产业园正式挂牌成立，是科技发展的时代产物，也是量子科技在天目湖的孵化基地，将成为天目湖经济发展的新增长点。“我们将全力服务好项目的建设、运行及发展，也希望园区加快人才引进和技术研发。”杨丹军说。

中国工程院院士陈清泉表示，希望产业园和研究院能够真正做到创新驱动，提高量子科技领域的创新能力和转化能力，推广好创新成果。

在揭牌仪式上，通用电梯（中国）有限公司、浙江金达莱集团、景开养老产业管理有限公司等签订了战略性入园合作协议。