2030年八成国民将得到全面无烟法规保护

我国日前出台的《健康中国行动（2019-2030年）》提出，到2030年，我国全面无烟法规保护的人口比例达到80%及以上；把各级党政机关建设成无烟机关，逐步在全国范围内实现室内公共场所、室内工作场所和公共交通工具全面禁烟。

全面无烟法规保护的人口是指通过无烟立法而受到保护，避免在室内公共场所、室内工作场所和公共交通工具遭受烟草烟雾危害的人群数量。我国现有吸烟者逾3亿，每年因吸烟相关疾病所致的死亡人数超过100万，因二手烟暴露导致的死亡人数超过10万。

国家卫健委规划司司长毛群安在22日举行的新闻发布会上表示，要构建无烟环境、扩大全面无烟法规保护人群比例，除立法到位外，也要执行到位，尤其是功能社区即机关、单位、学校等场所要保证禁烟到位。

“我们这次特别强调，要对公务人员、医务人员和教师这三个人群提高要求，严格遵守工作场所禁止吸烟的规定。要把这三个场所、三个人群的示范引领作用发挥好，才可能实现保护人群的比例越来越大。”毛群安说。

据了解，截至2018年底，我国已有20多个城市制定了地方性无烟环境法规、规章，其中北京、上海、深圳、西安等市已实施室内公共场所全面禁烟。《北京市控制吸烟条例》实施四周年以来，北京市成人吸烟率由2014年的23.4%下降到22.3%，吸烟人群减少20万；二手烟暴露率从35.7%下降到20%，二手烟暴露者减少280万。