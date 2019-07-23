“筑巢引凤”，汇聚多种思维  促进中国研究型医院发展

汇聚多种思维 促进中国研究型医院发展

7月20日，2019中国研究型医院学会高峰论坛在海口举办，本届论坛的主题是“智能医学·创新转化”。此次论坛交流了人工智能与医学融合发展的最新成果，展望智能医学发展的趋势和前景，提出推进医学人工智能快速发展的有效策略。人民网围绕论坛议题对吉林大学白求恩第一医院院长华树成进行了专访。

注重新技术 运用新理念

人工智能医学已经成为现代科技的热点之一。人工智能为医疗提供了灵活的工具，能够缓解医疗资源紧缺等问题，并且提高医生工作效率。为实现研究型医院的高质量发展，要充分发挥人工智能对研究型医院建设的作用。专访中，华树成表示：“考虑到研究型医院自身发展的需要以及医院医疗技术水平的提高需求，一方面是要靠新技术，另一方面是要靠新理念。”新的技术主要是指人工智能技术在医疗领域的应用，如今在医学影像识别、皮肤及病理的远程医疗等多个方面都得到了充分运用。新的理念主要体现在对新技术的认知、理解与接受上，理念也是科研进步的重要动力之一。

“筑巢引凤”，发挥平台的作用

建设研究型医院是我国医疗事业发展的重要方向。华树成表示，想建设好研究型医院，首先是要搭建一个好的平台。在分享吉林大学白求恩第一医院在平台建设方面的经验时华树成说到“医院的规模，医院的学科门类，医院是不是一个教学医院，有没有相应的技术人才，都是打造好基础平台的要素。” 吉林大学白求恩第一医院在平台打造过程中主要注重研究院所和国家重点实验室的建立，并向着综合管理型医院方向发展。

其次，促进研究型医院的发展还要注重人才的进入。这类似于一个“筑巢引凤”的过程，先搭建好基础性平台，随后将优秀的科研人才引入进来，再充分发挥人才的力量，形成一个良性循环。吉林大学白求恩第一医院近年来展开了优秀人才引进“千人计划”，引进了诸多“国字号”人才，提高了医院在基础研究、转化研究，临床应用研究等多方面的能力。

增强发展动力 建立明确的科研机制

研究型医院的发展是一个长期的建设过程，在这一过程中除上述的技术、理念、平台、人才等必要因素之外，科研机制也十分重要。华树成表示“科研机制这个概念应包括奖励机制，考核机制等。吉林大学白求恩第一医院为了培养、鼓励更多的年轻医生多关注科研、关注学术，研究院所及重点实验室先后建立了青年发展基金、转化基金等。”研究型医院的建设应充分利用相应的资源，做到技术、人才、资金等多种资源的合理配置，积极推动医工结合和成果转化，将更多的科研成果应用到我们的临床实践中。

党的十九大以来，党中央提出了一系列关于卫生和健康工作的新思想和新论断，以宏大的战略眼光勾勒出了新时代卫生与健康工作的历史方位。人工智能在信息化的时代走上了医疗舞台，为促进医疗卫生事业又好又快发展起到了至关重要的作用。

（李凌宇）