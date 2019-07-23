带状疱疹为何遗留后遗神经痛?

“疱疹消失后疼痛却没减轻,一阵阵钻心的疼,都不敢穿衣服。”侯先生胸部及后背遭受刺痛和火烧痛近2年了,四处求医无果。

据了解,侯先生患的这种病,是世界医学公认的难治性顽痛——带状疱疹后遗神经痛。青岛天道中医于华芬主任介绍,如果带状疱疹发病一个月以后仍然感觉疼痛,就要警惕是否引发了带状疱疹后遗神经痛。

侯先生今年83岁,2017年患上了带状疱疹,接着左胸和后背出现刺痛、火烧痛、闪电痛等症状,接着家人带他到医院进行了输液和外敷药治疗。随着时间的推移疱疹逐渐消失了,但皮肤里面的疼痛却分毫未有减轻,反而愈加频繁和强烈。

“时不时的一阵钻心疼痛,又好像火烧、针刺一般,一碰就疼都不敢穿衣服。”这样的日子时时刻刻的折磨着已经80多高龄的侯先生。

青岛天道中医于华芬主任表示,侯先生所患的是带状疱疹后遗神经痛,该病是世界上的医学难题,目前通过多年来自海内外患者的临床治疗经验,带状疱疹治疗不及时或不洁的疗法等错误,造成带状疱疹病毒治疗不彻底遗留在皮肤内,刺激神经出现强烈的刺痛、痒痛、火烧痛、刀割痛等或异物感。

数据显示,该病不分男女老少,从十几岁到90多岁,50岁以上患者大部分会留下带状疱疹后遗神经痛,剧痛甚至会折磨患者数年,长期的疼痛会让患者出现高血压、睡眠障碍、焦虑或抑郁等,有的患者甚至产生轻生的念头。很多人到处找寻中西医各种疗法,尝试后依然康复无望,因此被称为世界上“不死的癌症”。