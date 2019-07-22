最适合减肥的8种主食 让你吃出好身材

很多人对主食有一大困扰，只要说起减肥，就不吃主食，但是往往减肥成功的，都是吃主食的，而且是很会挑主食的，吃对了，反而瘦的更快。

今天小编必须要告诉各位减脂的小伙伴们，放弃你手中的白米饭、白面条、披萨面包和蛋糕了。奉上八大优质主食名单，照着吃，不会错。

莲藕

藕其实也含淀粉和碳水化合物。纤维多，饱腹感也非常不错。

建议：它可以代替主食吃，或者晚上饿的时候当加餐吃。

燕麦

按综合来看，燕麦算是常见粗粮中B族维生素、矿物质、膳食纤维都比较丰富，又容易买到、价格又亲民、口味又理想、吃起来又简单方便的主食选择。

建议：燕麦种类太多，一定要分清楚，不要错买了甜麦片、麦片谷物脆、麦片碎等，优选生燕麦片、燕麦米等。

紫米/糙米

糙米外面那层的营养没有被磨掉，营养全部保存下来了。这就是我们推崇的没有精加工的“全谷物”。

紫米的花青素很丰富，矿物质的含量，也比一般浅色的粮食要高。外皮相对坚韧，耐嚼，还可以把吃饭速度降下来。

建议：烹煮前，一定要浸泡充分，不然就很硬。搭配着大米、红豆一起吃，味道最理想。

小米

小米养胃，不无道理。对于很多饮食无节制或容易暴饮暴食的朋友，小米是很温和的杂粮选择，不像杂豆有外面一层豆皮需要煮烂。

建议：和大米一起煮“黄金二米饭”，或者熬小米粥。

红豆/花豆

从经验来看，有人吃多了绿豆会不舒服，因为绿豆的抗氧化性很强。而相比起来，红豆、花芸豆等，吃起来会温和、舒服很多。

建议：吃得舒服、吃得开心，最要紧。其他，就参考绿豆。

绿豆

绿豆属于常说的杂豆，是富含淀粉的豆类，除此之外，钾、镁、纤维的含量也都不错。

建议：搭配大米(绿豆:大米 = 1:2)煮绿豆饭，或者减少大米熬绿豆粥，或者直接煮绿豆沙、绿豆汤。烹煮前，要先浸泡够时间。

豌豆

是的，你没有看错。豌豆这样的蔬菜，也是适合当作主食吃的。

减肥的人非常需要B族维生素，但又非常容易摄入不够。而豌豆的B族维生素和膳食纤维含量都非常高，适合作为主食的补充。

建议：推荐搭配胡萝卜、玉米，还可以加点虾仁;一餐吃一小碗的量合适。

玉米

玉米是一种亲民的主食。无论冬天夏天，都有人恨不得顿顿啃玉米当饭吃。

建议：煮玉米、烤玉米、玉米沙拉、棒子面粥，都是不错的代替米饭的选择。可以偶尔用玉米当主食，但不要长期、单一地吃。