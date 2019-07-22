我国是高血压大国，不仅发病率高、患病人数也在持续增长。虽然很多人知道高血压是种慢性病，但能对其科学认识和管理的人并不多。

吃降压药不能自作主张

由于高血压在大多数患者身上症状不明显，所以有的病人总觉得“我现在又没有不舒服，好好的吃什么药？”只要血压一降下来，就自己把药停了。这样做非常危险，高血压病人通常需要长期服用降压药，对血压进行持续有效管理。如果血压降下来马上停药，血压会再次升高，血压波动过大，对心、脑、肾等靶器官的损害更严重。另外，高血压不能扛，经过严格审批上市的药物，基本都是安全有效的，只要在医生指导下服用，不会让高血压加重。坚持长期服用降压药，可保护心、脑、肾等重要脏器，减少心梗、卒中、肾衰竭等不良事件发生，降低死亡率。而且，遵医嘱坚持服药对于高血压预后很有好处。国外研究显示，坚持用药的患者中，有30%的人血压会一直保持良好水平。

坚持定期复查

对血压进行监测是诊断和治疗高血压的基础，如果不能正确及时测量，医生就无法诊断，患者也很难得到有效治疗。有些人觉得年纪大了，血压增高很常见，不需要经常测量。事实上，高血压对老年人危害更大，处于老化的心脏和血管更易出现意外事件。所以，高血压患者应积极监测血压，最好家里常备一个血压仪，每天定时测量并进行记录，就诊时将血压变化展示给医生，方便调整用药。

选择合适的降压药很重要

降压药种类多，大概可分为七大类，包括利尿剂类、血管紧张素转换酶抑制剂类、钙拮抗剂类等。每类至少有2种，多的有11种常用药。不同种类的降压药针对的疾病分得很细，有的是治疗合并糖尿病的，有的是主治合并冠心病的，还有的是针对肾病或肺部病变的。控制血压应根据患者情况，选用长效且效果平稳的降压药。如果对一种药物效果觉得不满意，患者不要自行换药，要在医生指导下增加剂量或联合用药。另外，同一种降压药对不同患者的疗效不同，因此高血压患者需要个体化治疗，不能参照他人的服药方案自行降压。

最后需要提醒大家，人体血压会受生活中各种因素的影响，比如季节、环境等，所以不要一种药吃到底，要定期到医院复查，咨询医生调整用药。▲（余 霖）