含糖饮料增加肿瘤风险

多喝含糖饮料不利健康。近日，法国巴黎大学营养流行病学系的研究人员发现，喝含糖汽水、运动饮料、100%的果汁甚至会增加患癌风险。

研究团队收集了10万多名法国男女参试者的数据，让他们回答每天自己食用的食物和饮料及其数量，追踪调查了长达9年后，研究者发现，饮用含糖饮料与总体癌症风险之间存在相关性，尤其是乳腺癌的风险。具体而言，每天喝3~4盎司（88~118毫升）含糖饮料与患癌症的总体风险增加18%有关；在女性中，同样的饮用量与患乳腺癌的风险上升22%有关。即使在对年龄、性别、受教育程度、癌症家族史、吸烟和体力活动等因素进行校准后，含糖饮料与癌症之间的相关性仍然不变。

发表在《英国医学杂志》上的这项研究成果认为，含糖饮料之所以会增加患癌症的风险，是因为糖除了提高血糖水平和炎症外，还会增加身体脂肪，所有这些都是癌症的风险因素。此外，研究人员推测，存在于这些饮料中的化学物质也会增加患癌风险。▲（蔡利超）