年轻父母的四大育儿焦虑

生儿育女是每个家庭的大事，很多年轻父母们有了自己的孩子后，焦虑攀比、无所适从。在北京市学前教育研究会副秘书长王瑜元、北京市东城区回民实验小学特级教师刘燕君看来，中国家庭育儿焦虑主要集中在四个方面，面对愈演愈烈的高成本育儿形势，家长们应客观看待，合理调适，积极缓解不必要的焦虑。

隔代抚养导致的家庭矛盾。隔代抚养在中国家庭中很普遍，年轻父母生活经历和获取知识途径与祖辈不一样，育儿理念和育儿方式上存在差异，容易发生矛盾。但这种现状并不是没有办法解决，两位专家表示，缓解冲突的关键就是要把孩子的需求放在第一位，以达成共识。一方面，年轻父母要感谢、尊重祖父母的帮助；另一方面，祖父母也要意识到，孩子的第一责任人是父母，要尊重子女的意见，避免大包大揽。若遇到分歧，大人们不要当着孩子的面争吵，或者跟孩子说对方的不好。可在事后心平气和地倾听和商量，求同存异，即使一些问题不能马上解决，也可不断交流增进理解。

碎片化的育儿知识不知如何选择。现在各种育儿书籍铺天盖地，补习班、兴趣班比比皆是。面对诸多选择，家长要避免盲目攀比，应该用开放的心态对待。因为，教育没有放之四海而皆准的标准答案，教育的关注点不只是知识，更要了解孩子的天性，知道孩子成长中的优势和潜质，父母明确知道要把孩子培养成什么样的人，千万不要拔苗助长。孩子的成长中，身体强壮、心态阳光、爱探索，并能从中得到快乐最重要。

生活不稳定无法给孩子安全感。很多年轻父母到新的城市打拼，陌生的环境需要适应，孩子不论是否在自己身边，都更容易因为各种应接不暇的挑战而焦虑。事实上，只要用心投入时间和精力，都能培养出好孩子。重点是不同环境下，教育方式各有侧重。如果孩子留守在老家，更多地可能是要教会孩子自律，定期和孩子亲情互动，让他们感受到父母的关爱，而不是“被留守、被忽视”。毕竟，物质和金钱的给予无法代替亲情温暖。如果和孩子在一起，则要教会孩子适应和坚强，小时候的艰苦磨炼，将会成为他们未来人生的宝贵财富。

花费高使得育儿压力过大。不少父母总想给孩子最好的，倾其所能给孩子买高档玩具或参加各种补习班，生怕孩子输在起跑线上。事实却是，花费大把金钱，可能并不能使孩子快乐。联合国教科文组织曾指出，早期教育不依赖昂贵的设施、稀缺的资源，而依赖于儿童接触者（看护者）自身的特点。两位专家表示，激发兴趣远大于硬性灌输。高档玩具、昂贵的资源并不一定是孩子需要的，这直接导致的后果就是他们不会珍惜。相反，一些看似“廉价”的活动，更能激发起孩子的兴趣。比如，一些能促进孩子动手和思考能力的插件玩具、“旧材料变废为宝”等，家长更多是要学会和孩子成为朋友，一起学习，一起成长，而不是一味的强制管束。▲