科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任 阮光锋

最近，美国《生理学与行为》杂志刊登一项新研究发现，人们普遍认为现在的食品都太甜了。美国莫内尔化学感觉研究中心行为遗传学家丹妮尔·里德博士及其研究小组利用一家网站公布的数据，对25.6万名用户在10年内发布的近40万条食品评论进行梳理分析后发现，网民对食品过甜的关注度尤为显著。近1%的食品评论里出现了“太甜”一词，其出现次数是“不够甜”的25倍。

为什么大家会觉得现在的食品太甜了呢？一方面，如今很多企业为了迎合消费者的喜好，会在食品中加入比较多的糖。另一方面，这也说明大家对糖的关注度提高。现在，越来越多的人认识到，糖摄入过多对健康不利，比如增加龋齿和肥胖的风险，肥胖又会增加糖尿病、高血压等各种慢病的风险。因此，食品太甜，自然会被人们关注。世界卫生组织和《中国居民膳食指南（2016）》均建议，成人和儿童游离糖的摄入量应该减少至摄入总能量的10%以内（50克左右）。如果能进一步降低至5%以内（25克左右），会对健康带来更多的好处。游离糖包括两部分，一是人为在食品中添加的糖，如蔗糖、果糖、葡萄糖、葡萄糖浆等，二是天然存在于蜂蜜、糖浆、果汁等食品中的糖分。建议大家多关注低糖或无糖食品。按照相关规定，每100克或100毫升食品中添加糖含量低于5克可标注“低糖食品”；低于0.5克可标注“不含糖”或“无糖”。需要提醒大家，有些食品虽标注“无糖”，但含有麦芽糊精等物质，也建议少吃。

值得注意的是，尽管盐摄入量一直是专家和大众的关注热点，但是这项新研究发现，人们很少在食品评论中提及咸味。然而，今年《柳叶刀》发布的最新研究结果显示，全球近20%的死亡案例是饮食问题导致的。据统计，单2017年一年，全球因为高钠饮食而死亡的人口就有300万。导致中国人高死亡率排名第一的原因就是钠摄入太多。我们日常饮食中钠最主要的来源是食盐，此外，味精、鸡精、酱油、腐乳等调味品及话梅、薯片等加工食品也是钠的重要来源。建议做菜少放盐，多用醋、香辛料、柠檬汁等调味。选购包装食品时，注意看营养标签，尽量挑低钠产品。