防疾病、防意外、防坏人……这个暑假“安全意识”别放假

盼啊盼啊，暑假来了，没有紧张的学习，对孩子们来说,可以玩个痛快，但是家长们可不能放松对孩子们的安全健康教育，下面几点一定要注意：

首先，防疾病。儿童脾胃功能娇嫩，夏天天气燥热，影响消化吸收，容易出现呕吐、腹胀、拉稀、或者便秘，饮食一定要新鲜，容易变质的食物及时处理掉，放置时间过久容易滋养细菌；同时不能贪图一时痛快，过多的食用冰箱里的食物。

家长们可以为孩子们准备一些消暑清热的食材，比如冬瓜，绿豆，百合，丝瓜，西瓜，菊花茶等等。如果有消化道症状，饮食需更清淡些，吃些流质，半流质的食物，如米汤，面，粥等等，多喝水补充水分。

湿热的天气，容易出皮疹，过敏性皮炎、长痱子，瘙痒难受，多清洗，注意皮肤清洁卫生，小心继发感染。到野外活动，准备防蚊措施，防止蚊虫叮咬。

夏天户外运动要量力而行，避免过久的户外活动、大量出汗，谨防中暑，甚至热射病；如果长时间呆在空调房间，也要间隔一段时间开窗通风换气，保证空气的流通；并选择适宜的空调温度和湿度，室温不要太低，一般控制在20-24℃度室温，以防温差太大造成身体不适。

第二，防意外。每年夏天，医院里总会有溺水儿童进急诊抢救，往往病情都很危重，所以防护是关键，教育孩子不要在没有成人陪同的情况下下水游泳，尽量避免在河边，水库边，海边玩耍，也要教育孩子如果发生同伴落水，第一时间呼救，而不是下水施救。

暑期里，家长不可能时刻陪护在孩子身边，单独在家的孩子一定要教育用电用火用气的安全，遇到危险，保持冷静，及时寻求帮助。另外，大家都会乘着假期外出旅游，出行要注意交通安全，遵守交通法规，告知孩子在马路上减少嬉闹，不要低头玩手机，随时注意交通警示牌。

最后，防坏人。最近报道的杭州9岁女童被租客拐走的事件，让人悲愤，家长对孩子的监护如此松懈也叫人揪心，坏人虎视眈眈，无孔不入，专挑无防护能力的孩子下手。

所以要教育孩子不要随意答应陌生人的邀请和陌生人外出，注重自我保护，发现异常要想法向周围的人求救。同事朋友之间可以组队建群，资源共享，尽量减少年幼儿童独处，防患以未然。

家长们做好三防，强调安全意识，给孩子一个欢乐充实又安全的暑假！