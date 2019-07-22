绿豆汤红色的好还是绿色的好？

明明是绿色豆子下锅，煮出来却是红色?

变色的绿豆汤引来人民日报的灵魂发问——“你家的绿豆汤是红还是绿”，不测不知道，短短3个小时，31.5万人参与调查，结果显示，红色绿豆汤以16.5万人次选择略胜一筹。

绿豆汤是红色的好还是绿色的好，怎么煮又不变色呢?

营养专家表示，绿豆的清热之力在皮，解毒之功在内。想要什么颜色的绿豆汤，是根据你的身体需要来决定的。煮绿豆汤首先要多注意细节，绿豆和水的比例1∶10为佳，煮汤时将绿豆淘净，加入放凉水的锅中。

消暑——绿色为佳

以消暑为目的喝绿豆汤时，用大火煮10分钟左右即可，此时豆汤颜色为碧绿色，溶出的物质主要是豆皮中的活性成分，而且氧化程度最低，清热能力最强。

值得注意的是，营养专家曾做实验，用纯净水来煮绿豆汤，不仅倒出来时呈现碧绿颜色，放很久都还是碧绿的。此外，注意煮时为了减少氧化，应盖上锅盖为好，还尽量避免用铁锅煮，以免绿豆中的有效成分与铁离子反应从而干扰其效果。

另外，绿豆与其他食品一起烹调疗效更好，防中暑可以喝绿豆银花汤：取绿豆100克、金银花30克，加水适量煮10分钟左右即可，喝下清汤暑气全消。

注意不要把豆子一起吃进去，光喝清汤就可以达到很好的功效。

解毒——红色更好

皮肤上出现痱子、皮疹，可能是因为体内热毒过盛，如果要喝绿豆汤，煮的时间就应加长，以30分钟到1小时为宜，豆子煮烂到开花，汤变得浑浊，喝起来有沙沙的感觉，这样的绿豆汤清热解毒的功效才好。

需要提醒的是，由于绿豆“味甘性寒”，长期有手脚冰凉、唇色发淡、腹泻等症状者，最好不要多喝绿豆汤，以免诱发其他疾病。

此外，老人、体虚者、儿童不宜长期饮用，因这类人群胃肠消化功能不足，难以在短时间内消化掉绿豆蛋白，易引起腹泻。

本文参考资料：

《健康时报》2013-07-04《绿豆汤到底煮多久?》

《健康时报》2015-07-02《夏至后 绿豆汤要这样喝》