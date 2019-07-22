坚持健康生活方式，可降低痴呆症发病风险！近日，发表在《美国医学会杂志》(JAMA)上的最新研究发现，与生活方式不健康的人相比，若遵循健康的生活方式，具有高遗传风险的人患上痴呆症的风险降低率为32%。

英国埃克塞特大学医学院的Elzbieta Kuzma博士及其同事分析了超过19.6万名60岁以上欧洲人的数据，进行8年随访，对痴呆症遗传风险、生活方式和实际发病风险进行计算，发现了1769例痴呆病例。

研究者根据受试者自我报告的饮食、体育活动、吸烟和饮酒量将他们分为有利、中等和不利的类别，分析健康的生活方式在多大程度上可以抵消患痴呆症的遗传风险。

研究发现，遗传风险高、健康习惯差的人比遗传风险低、保持良好习惯的人患上痴呆的可能性高出约三倍。在痴呆症遗传风险较高的人群内部，遵循健康生活方式的人患痴呆症的风险要比生活方式不健康的人低32%。

据世卫组织统计，目前全世界大约有5000万人患痴呆症，每年有近1000万新发病例，预计2050年患者人数将达到1.52亿。痴呆症包括阿尔茨海默病、血管性痴呆等，患病率随年龄增高，65岁以上患病率约为5%，85岁以上为20%。

“痴呆症是主要表现为认知功能下降，可由多种疾病引起，最常见的病因是阿尔茨海默病，也称为老年性痴呆。痴呆主要影响记忆、理解、计算、语言和判断力等，导致社交能力、打理财务、工具使用等日常生活能力下降，有些患者伴发情感障碍、精神行为症状。”北京中医药大学东直门医院脑病三科副主任医师倪敬年认为，尽管痴呆与遗传因素有关，但是生活方式也起到了关键作用。

倪敬年认为，痴呆症最相关的发病风险因素有家族史、衰老、脑外伤、文化程度低、吸烟、中年高血压、肥胖和糖尿病等，其中很多因素与我们的不良生活习惯有关，统过调整生活方式，包括健康饮食和规律足量的体育锻炼，可以起到肯定地降低痴呆发病风险的作用。

对于已经发生痴呆的患者，规律的治疗可以缓解症状、减轻照料负担。由于缺乏根治的方法，最重要的仍然是识别高患病风险人群，并施以积极的预防性措施至关重要。最新研究表明，健康生活方式方式可以降低痴呆症的患病风险。倪敬年认为，尽管遗传因素不可改变，但遗传不是老年痴呆症的主要原因，良好的饮食和适当的运动是预防痴呆最基本的方法。

良好的饮食。保持健康均衡饮食，遵循地中海饮食结构，多吃果蔬、鱼类、坚果及谷类食物，减少高脂肪的摄入。

适当的运动。选择合适的体育运动项目，重要的不是运动方式，而是运动的规律性和足够的运动量，一般要求每周3次以上，每次45分钟左右。可以是散步，还可通过日常体操锻炼、骑自行车、做家务等活动，起到健脑减少认知衰退的目的。

除此之外，倪敬年建议，减少饮酒、戒烟、校正老年人听力和视力减退。少量饮酒可能对减少心血管病有帮助，但酒精饮品对于脑功能是百害无一利。吸烟对血管的损害与高血压、糖尿病相当，会加速脑动脉硬化而增加痴呆的发病风险。此外，老年人听力和视力下降非常普遍，但常被忽略，听力和视力下降需要及时校正，长期听力下降和视力障碍均可以加速认知功能衰退。

同时，2019年5月，世界卫生组织(WHO)发布的最新《降低认知衰退和痴呆症风险指南》，指出定期锻炼、不吸烟、避免有害饮酒、控制体重、健康饮食以及保持健康的血压、胆固醇和血糖水平，可降低痴呆症风险。