肝门胆管癌患者“险中求生”

近日，哈尔滨医科大学第二医院接诊了一名肝脏中央长了乒乓球大小肿瘤的肝门胆管癌患者。哈医大二院普外科一病房（胆胰外科）主任崔云甫教授和钟翔宇教授联合为这名患者进行了肝门部胆管癌治疗手术中难度最大的中肝叶切除。术后患者恢复良好，复查肝功能逐步正常。

今年44岁的张女士两个月前出现腹痛症状，随后身体开始慢慢变黄，经朋友介绍来到哈医大二院寻求治疗。经过详细检查和评估，张女士最终被确诊为肝门胆管癌。钟翔宇介绍，入院时，张女士的胆红素值高达400微摩尔/升，超出正常值20多倍，因此他们先为其进行了减黄治疗，以利于患者迅速恢复肝脏功能，并缓解瘙痒及胃肠道症状；同时，对患者进行了全身PET-CT检查，以了解肿瘤是否已经转移到其他部位。

为了对肿瘤情况有更精准的掌握，手术团队在术前通过三维重建清晰且全方位地看到肿瘤与肝动脉、门静脉和肝静脉之间的关系，并在电脑上对肿瘤进行了模拟切除，计算了切除的肝脏范围和剩余肝脏的体积。术中，崔云甫和钟翔宇合作共同对肿瘤进行了切除，将肝脏劈成左中右3段，移除中段，保留左右两段，并成功完成左右肝脏断面上胆管的成形及胆肠吻合重建。

肝门部胆管癌是普外科难度最大的手术之一，而要把肝中央的肿瘤切除，手术的难度更大，因为无论选择左半肝还是右半肝切除，患者都将面临术后肝脏功能衰竭的问题。而且，这种操作极为复杂，耗时长，对手术医生的经验、耐力和体力都有相当高的要求。崔云甫和钟翔宇联手成功进行了极具挑战性的中肝切除手术，为患者赢得了“险中求生”的机会。