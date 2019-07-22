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大脑存在“微睡眠”模式

赵乾铮

2019年07月22日08:47 来源：人民网-生命时报

多数人或许不曾察觉，当你在电脑前阅读枯燥乏味的资料，在空旷笔直的高速公路上长时间开车时，眼皮虽然没有合上，却已睡了几秒钟。这种无意识间进入的大脑短暂不工作情形被称为“微睡眠”状态。

科学家请身体健康、无睡眠障碍的志愿者持续50分钟玩一个简单的电脑游戏，主要任务是用操控杆跟踪屏幕上一个小光点的运动。研究人员监测参试者的眼部和大脑活动，观察其是否出现睡眠状态。结果显示，所有人平均出现79次“微睡眠”状态，持续最久的达6秒钟。

神经科学家兼睡眠专家马修·沃克指出，“微睡眠”类似大脑关键部位暂时进入“死机”状态，当大脑尝试恢复“死机”部分的活动后，人们才突然变得清醒。这是人类在缺乏睡眠时经常出现的情况，而且会带来巨大风险。美国汽车协会交通安全基金会称，美国大约16.5%的车祸都是因为大脑进入“微睡眠”状态引发的，疲劳驾驶时发生车祸的概率是正常驾驶时的15倍。专家表示，预防“微睡眠”带来危险的最佳办法还是保证睡眠质量。▲ （赵乾铮）

(责编：李轶群、杨迪)


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