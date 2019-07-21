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卵巢癌防治，请注意3个70% 

2019年07月21日08:51 来源：工人日报

　　卵巢癌早期临床症状不典型、缺乏特异性，容易与其他疾病混淆，且由于卵巢位于盆腔深部，早期肿瘤在盆腔检查中难以察觉，导致70%的卵巢癌确诊时已是晚期；70%的患者生存率不足5年；对于治愈后的患者，仍有约70%会在3年内复发。正因发病初期的隐匿性和强大的“杀伤力”，卵巢癌也被称为“沉默的杀手”。

　　“卵巢癌的防治关键在于抢占先机。若能早期发现，卵巢癌患者的5年生存率能够从20%~30%提高至60%~70%，部分可能治愈。”北京协和医院肿瘤妇科中心主任向阳教授指出：“因此，建议存在卵巢癌高危因素的人群应重视定期妇科体检。卵巢癌虽然早期症状不明显，但仍可以对一些日常症状加以关注：当出现不明原因的胃胀、腹胀、乏力、消化不良、腹部疼痛等症状时应及时就医，并进行全面的问诊与体检。结合B超、血清肿瘤标志物检测进行鉴别诊断，尽早发现病变、及时治疗。”卵巢癌的高危因素包括：年龄50岁以上；有乳腺癌、结直肠癌病史或家族史；乳腺癌易感基因(BRCA1或BRCA2)基因突变(异常)或与遗传性非息肉病性结直肠癌(Lynch综合征)相关的女性；未曾生育或不孕；子宫内膜异位症患者；服用雌激素(不含黄体酮)10年以上等。

　　在众多妇科恶性肿瘤中，卵巢癌是女性常见且死亡率最高的疾病之一。2015年中国肿瘤登记年报数据显示，卵巢癌在我国发病率为7.48/10万，推算我国每年新发病例近5万，死亡约2.2万。

　　作为目前备受关注的新型卵巢癌标志物，血清肿瘤标志物人附睾蛋白4(HE4)的临床应用日益广泛，为卵巢癌的早诊早治提供了更为可靠的参考信息，更多女性将从中受益。(彭叶)

(责编：杨迪、许晓华)


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