普及急救知识当从娃娃抓起

心脏骤停应怎样做心肺复苏，游泳溺水如何进行人工呼吸，遇火烧伤如何进行快速处理……这些生活中的意外看似离我们很远，其实很近。掌握急救知识，关键时刻可能拯救生命。近日发布的《健康中国行动（2019-2030年）》为普及急救知识提出了建设性意见——将学生健康知识、急救知识，特别是心肺复苏纳入考试内容，明确这将作为评优评先、毕业考核和升学的重要指标。

防火减灾、逃生避险、应急救护，这些知识技能的普及培训，本就是社会通识的一部分。数据显示，我国平均每分钟就有1人死于心脏性猝死，但会使用自动体外除颤仪（AED）的人寥寥无几，能正确进行心脏按压的人更是万中无一。而心脏病患者病发后，4分钟内救治的成功率约为50%，6分钟内救治的成功率约为10%，但到了10分钟，这个数字就要跌到1%。两相对比，让人看到了普及急救知识技能的紧迫，相关部门此番以基础教育为抓手，以考试测评为指挥棒来进行推广，确实是非常有力的一招。

如何认识生命，如何守护生命，都是生命教育的核心内容，对于培养出“立体的人”至关重要。对于正处于拔节孕穗期的青少年而言，参与急救培训不单单意味着习得一项技能。在整个急救过程中，观察病患生理体征，需要细心；急救动作准确到位，需要冷静；出手帮助素不相识的人，需要热忱；敢于挺身而出，需要勇气……以“救死扶伤”为内核，急救的每个步骤都传递着美德。道不可坐论，德不能空谈。比起照本宣科地讲故事、说道理，需要实操的急救培训更能加深孩子们对于人性之美的理解，帮助他们系好人生的第一粒扣子。

普及急救知识从娃娃抓起，为之叫好的同时，我们也要看到，急救技能的培训是存在门槛的。从人员到器材，都强调“专业”二字，对于那些没有条件的学校，这纸意见很容易沦为学生考前突击背诵的几个重点。如何在意见和落实之间做好衔接，需要各地教育部门深思熟虑、投入资源。但这注定是一个“潜力股”，毕竟人人会救人，才能人人可获救。