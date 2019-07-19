控压，先要纠正九个误区

中南大学湘雅医院药学部副主任药师 邓 晟 □中国人民解放军陆军第七十四集团军医院主管药师 董 丽

高血压控制需要遵循严格的规范，临床发现，虽然很多患者的保健意识有所增强，但对控压常识仍一知半解，有的还存在误区，导致疾病加重，甚至危及生命。

误区一：没有头晕、头疼等症状，就可以不吃药了。

有些高血压患者血压虽高，但无任何自觉症状和不适感，所以很少服药或不服药。长此以往，会使病情加重，还可能诱发其他心脑血管疾病，增加死亡风险。

误区二：长期吃降压药损害身体，所以不敢常吃、多吃。

“是药三分毒”这句话深入人心，所以不少患者觉得不到必要时刻绝不吃药。相比高血压带来的危害，药物副作用微不足道，而且高血压不控制，危害是无法挽回的。抗高血压药物的用药原则是多种药物小剂量联合，可使降压作用加强，副作用降低。

误区三：害怕降压药有耐药性，一旦吃了就不能停。

原发性高血压是终身性疾病，需要长期用药控制。一旦停药，血压得不到控制会重新升高。降压药没有依赖性，而是高血压有依赖性。不过，早期且无家族史的高血压患者，通过改善生活方式，血压是能恢复正常的，可以不用药，除此之外的患者都应用药治疗。

误区四：害怕用了“好药”，以后无药可用。

选择合适的药物，进行个体化治疗，是高血压的药物治疗原则之一。综合患者病情，选择降压效果好、不良反应小，而且对心、脑、肾等器官有保护作用的，就是“好药”。

误区五：保健品不是药，没有副作用，更可靠。

如今，各类宣称能软化血管、调节血压的保健品层出不穷，部分产品甚至宣称“两个月让血压恢复正常”。高血压、高血脂等心脑血管疾病，往往需要长期服药，不少担心药物副作用的患者，看到“疗效显著”“安全无副作用”等保健品宣传语很容易心动。有两个观念大家必须要有：第一，绝大多数保健品都是经食品加工而来，它们对人体能起作用的只是食物中所含的营养素，而疾病的治疗是个体化的。第二，心脑血管疾病由多种因素引起，单靠属于食物范畴的保健品，而不合理用药或改变生活方式，是不可能从根本上解决病痛的。

误区六：血压降得越低越好。

血压过高或过低都会使并发症和死亡率增加。临床指南建议，收缩压最好维持在110~140毫米汞柱，舒张压维持在70~90毫米汞柱。老年患者因已长期适应了高血压状态，降压过度易导致身体器官供血不足，所以可适当放宽控制范围。

误区七：别人吃了某种降压药效果好，我也跟着吃。

每个患者的高血压发病原因、血压水平、危险因素、并发症不一样，应采用个体化治疗方案，用药也各不相同，不可“跟风”吃药，否则容易延误病情，增加不必要的药物不良反应。

误区八：想快速降压，而频繁更换降压药。

某些患者服用降压药后短期降压效果不明显，但又想快速把血压降到正常范围，于是便擅自更换药物。要知道，降压药服用后想达到理想水平，一般需要7天。因此，在此时间内无需更换药物。调整药物必须在医生、药师的指导下进行。

误区九：没有危险意识，不按医嘱规律用药。

有些患者服药“三天打鱼，两天晒网”，血压升高就服药，正常就停药。其实，血压大幅波动更容易引起严重的心脑血管并发症。因此，高血压患者应坚持规律服用降压药，防止重要器官受损。▲