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突然爱打盹，当心中风

莫鹏

2019年07月19日10:33 来源：人民网-生命时报

火箭军特色医学中心血管神经外科教授 姜卫剑

65岁的张女士患高血压10多年了，血压总是忽高忽低，最近天气热，她总感觉全身疲惫不堪，从早到晚一个劲儿打瞌睡。她觉得是天热所致，没当回事。可前几天早上起床后，突然剧烈头痛、上肢麻木，家人见此情况，立即将她送到医院。经检查是中风，幸好救治及时，最终转危为安。

常言道：“春困秋乏夏打盹。”不少人受到“夏打盹”的困扰，经常哈欠连天。身体健康的人出现打盹现象不用太在意，如果有“三高”病史的中老年人经常浑身没劲、困倦就要引起重视，可能提示中风即将来临。

根据临床观察，约有70%以上的中风患者发病前5~10天内会出现频繁打盹现象，这是大脑严重缺氧发出的求救信号。因为血管硬化后，造成血管壁弹性降低，血管腔变得相对狭窄，流向大脑的血流量会慢慢减少，长此以往，脑组织就会处于缺氧状态，最终导致中风。

所以在炎热夏季，中老年人无明显诱因的情况下，出现频繁打盹，且伴有头晕、乏力、肢体麻木，特别是“三高”和有中风病史的人，一定要高度警觉，尽早到医院就诊及检查，同时在医生指导下积极控制基础病，避免中风发生。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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