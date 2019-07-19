北京朝阳区多名居民检出诺如病毒 

针对北京市豆各庄地区部分居民出现急性胃肠炎情况，北京市朝阳区政府官方微博17日再次发布通报称，急性胃肠炎为综合污染因素感染所致的可能性较大。目前，检测结果显示水质符合国家生活饮用水卫生标准。但在调查中发现，小区及周边环境存在卫生隐患，部分小区水箱存在管理不规范现象。

通报称，针对豆各庄地区部分居民出现急性胃肠炎情况，北京市区相关部门联动，邀请流行病、水质、环境等方面专家组成现场专家组，连夜开展流行病学调查、水样采集等相关工作。目前，根据病例的临床表现、实验室检测结果、流行病学特征及水质的实验室检测等现场调查和数据分析，专家组认为，急性胃肠炎为综合污染因素感染所致的可能性较大。此外，检测结果显示，水质符合国家生活饮用水卫生标准。

同时，在调查中发现，小区及周边环境存在卫生隐患，部分小区水箱存在管理不规范现象，为保证居民用水安全，专家组建议对小区及周边环境进行综合整治，加强水质监测，并尽快对小区水箱进行全面清洗。市区相关部门及属地已开始按照专家组建议开展各项工作。

此前，北京朝阳区政府官方微博通报了豆各庄地区部分小区居民感染诺如病毒的情况。7月12日晚，接到群众反映北京市朝阳区豆各庄地区部分小区居民出现腹泻情况后，疾控部门即刻组织专家和专业人士开展流行病学调查、采样和分析论证。截至7月14日20时，调查了到医院就诊的49人、自述有症状未就诊的105人，并采集了肛拭子和便标本105件，已检测79件，其中，52件检测出诺如病毒。