中老年人群易发“眼中风” 数分钟或数小时内视力急剧下降

数分钟或数小时内视力急剧下降 中老年人群易发 “眼中风”突然失明早就医

▌北京同仁医院 王卫 陈燕云

做饭时右眼“失明”

张阿姨是个乐观开朗的姥姥，虽然已是耄耋之年，但每天仍喜欢做些家务，看着孩子们吃上自己做的拿手菜肴，更是开心。可是这天的经历，却是让一家人着急了一回。

想着有段时间孩子们没有吃上姥姥做的包子了，张阿姨一早就开始买菜、和面忙了起来。临近中午，阿姨觉得右眼看东西有些颜色暗淡，并且模糊不清，开始以为是累的，就躺下睡了一会儿，没想到的是，一觉醒来，张阿姨发现右眼已经是完全看不到东西了，赶紧到眼科急诊，医生很快就给出了明确的诊断，阿姨得的是视网膜中央动脉阻塞，是眼科急症之一。

视网膜发生血栓

视网膜中央动脉阻塞发病年龄多在40至50岁以上，常见于伴有心血管疾病的中老人。一般堵塞视网膜中央动脉的是血栓，也可以是脱落的栓子等，主要表现为突发的无痛性视力急剧下降，视力范围也明显缩小，严重者甚至导致失明，以上症状常常在数分钟，或数小时内发生。近期，国内相关资料显示，随着高龄人口的不断增加，视网膜中央动脉阻塞的发病率有明显上升的趋势。如果有这类症状，必须尽早去眼科急诊就诊，检查眼底，以便早诊断，早治疗。

血栓溶解眼睛复明

发病之后，视网膜中央动脉的阻塞怎么治疗呢？传统的方法有使用扩张血管药物，按摩眼球降低眼压，高压氧舱，乃至玻璃体切割以及中医中药等治疗，但是每种方法的疗效却都有一定的局限性。日前，北京同仁医院神经外科协同眼科中心开展了通过介入手段治疗此类疾病的尝试，即将一根特制的导管，经过外周动脉送达到眼动脉内，通过这根导管，向眼睛的中央动脉内推注溶解血栓的药物，将血栓溶解以达到血管的再通，从而实现挽救视力的目的。

张阿姨由于就诊及时，很快明确了诊断，经过介入溶栓治疗，第二天就感到眼前明显光亮，又过了两天，视力已经恢复到入院前的八成左右。老人家不住地念叨：我又可以给孩子们做包子吃了。

“三高”人员请小心

视网膜中央动脉阻塞对患者的生活质量影响很大，早诊断，早治疗是恢复视力的关键，但患者多年龄较大，并伴有动脉粥样硬化、高脂血症、高血压病及糖尿病等基础病，在介入治疗的实际实施中，要充分做好患者的风险评估，在积极治疗视网膜中央动脉阻塞的同时，平时也要注意上述慢性疾病的防控。