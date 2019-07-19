感冒可诱发暴发性心肌炎 

12岁女孩晓乐（化名）的父母怎么都想不到，一场平日里再普通不过的感冒，竟然差点要了女儿的命。

罪魁祸首是感冒诱发的暴发性心肌炎。幸运的是，经PICU医生护士的悉心救治，晓乐在ECMO代替支撑心肺功能整整7天后，终于闯过最危险时段。

5月初，晓乐开始咳嗽、发烧。一开始以为是小感冒，父母没太当回事，在家附近的门诊打了几天点滴，烧退了，但咳嗽并没有好转。持续的咳嗽仍然没有引起他们的注意，直到晓乐开始呕吐、腹泻、腹痛，5月11日，父母才带她前往当地医院就诊。

检查结果显示，晓乐血清肌钙蛋白高达6.56ng/ml， 心脏射血分数仅15.7%，心电图ST段抬高……多个指标异常意味着晓乐已经出现了严重的心肌损伤。CT还显示有双肺水肿、心包积液……当地医院采取了一系列的对症治疗，然而情况并没有好转。

5月13日晚9时半，珠江医院PICU陶少华主任接到请求技术支援与转诊的电话。连夜，PICU医生吴渚带队前往查看患儿并评估病情。初步诊断为“心源性休克、暴发性心肌炎”，晓乐于当晚近12时，紧急转入珠江医院。

这是晓乐感冒后的第10天，在珠江医院入院后的各项检查显示，已经出现心力衰竭。“心脏泵功能一旦受损，可以导致全身各器官功能障碍，引发各种并发症，肝、肾、神经系统等都可能受到牵连。” 陶少华说。

机械通气、血液净化、营养心肌、改善循环……医生护士们争分夺秒通宵“作战”，依然没有控制住病情的加重。经PICU和ICU专家的紧急讨论研究，并与家属充分沟通，5月14日早上8时，晓乐用上了ECMO。

ECMO（体外膜肺氧合）是一种心肺替代技术。因其对重症心力衰竭、呼吸衰竭有独特疗效，又被称为“魔肺”。它可以在患者体外重新建立起一套生命通道，通过人工心肺代替患者自身心肺，提供外源性泵血和氧合功能，从而达到心肺替代的效果。

随着ECMO的运转，晓乐的各项生命指标逐渐好转，第7天撤掉了ECMO装置，第9天撤离了呼吸机，转院第15天，顺利康复出院。

陶少华介绍，感冒最常见的原因是病毒感染，而一旦没有得到及时控制，病毒通过血液循环到达心脏，就会侵入心肌细胞；同时人体的防御系统会本能地“反攻”，在清除病毒的同时，也损伤了自身的心肌细胞，导致暴发性心肌炎。暴发性心肌炎通常起病急骤，患者很快会出现严重心律失常或心脏衰竭，并可能伴有肺、肝、肾等多个脏器功能衰竭，甚至猝死。

通常感冒会出现发热、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽等症状。需要引起高度警惕的是：一旦出现胸闷、气短、胸痛、心悸等，就是在提醒病毒可能已经累及心脏。

日常生活中，很多人不拿感冒当回事，甚至带病加班熬夜、过度运动、喝酒应酬。陶少华提醒，感冒诱发暴发性心肌炎，很多情况下都是因为机体免疫力低下，感冒时不注意休息、过度疲劳所致。一旦机体抗病能力低下，病毒就有机会侵蚀心肌细胞。因此，千万注意休息，避免过度劳累。