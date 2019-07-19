陕西安康旬阳县日前发布通告，为弘扬中华民族传统美德，保障老年人合法权益，依法打击整治忤逆不孝不良风气，根据《宪法》《老年人权益保障法》《婚姻法》《继承法》《治安管理处罚法》《刑法》等相关法律规定，将依法打击整治“子女居住在新房楼房中，任其老人居住在旧房危房中”“子女对父母老人进行歧视、侮辱、打骂、伤害甚至虐待、遗弃”等六种忤逆不孝的违法行为。（相关报道见A7版）

如果说，过去对忤逆不孝更多停留于道德谴责的层面，那么现在显然不止于此了。在中国古代，忤逆不孝是一个很重要的罪，杖打逆子的故事有很多。有人说，这是因为传统孝道特别是三纲五常那一套，有封建落后的一面。其实在现在，围绕孝顺父母和建设和谐家庭关系，不少法律规定已经讲到了。正如旬阳县通告中提到的《宪法》《老年人权益保障法》《婚姻法》《刑法》等相关法律规定，对此都有涉及。

虽然法有规定，但在习惯中，不少人还是把孝与不孝、如何对待父母当作一种私事家事。多数老人面对不孝子女，往往摇头叹气，实在过分难以忍受，也是找姻亲长辈和基层干部求助；退无可退、忍无可忍之时，才会想到用法律维护权益，而且即便到了这一步，主要也是为了讨要生活费。旬阳县通告讲的“打击整治”，则有政府部门主动出击的意思，这在以往还是很少见的。

人籍由父母来到世界，因父母养育而成长，父母的生育养育之恩，是人类最深沉的情感之一，如何对待父母，是人性最直接的表现。许多地方都把与父母关系作为评价干部道德的重要标尺，并非没有道理。

客观地讲，同样谈孝，今时与过去已然大大不同。过去所讲的不孝，与物质匮乏有很大关系，而现在，存在生存之忧的老人，已然大大减少了。但也不必讳言，现在关于孝的问题依然存在，譬如旬阳县通告中提到的，任老人居住在旧房危房中，对老人生活不管不顾，霸占老人“一折通”，不承担应有责任，对老人歧视、侮辱、打骂、伤害甚至虐待、遗弃等，依然有不同程度的存在。

还要看到，现在很多年轻人的起点就是上一代的终点。他们在上一代的关爱中成长，把一切都当成理所应当，也有着相对独立的个性，追求放荡不羁的自由，在一些人心目中，可能都已经忘记“孝”字怎么写了。一个人的出生原点是父母，不管走多远，都不能忘记自己的父母。而家国也是一体的，这是孝的时代意义的一个重要体现。

硬币是有两面的，孝的背面是不孝，尽管忤逆不孝不是社会的主流，但这也不是可以对忤逆不孝放任不管的理由。道德与法律从来都不是割裂的，而对于写进法律的道德内容，更应该通过法律来维护。同样，对于忤逆不孝行为，有必要绳之以法，而且不是被动，在很多时候应该是主动的。很多父母基于对子女面子的考虑，因为担心子女受到惩罚，而不愿家丑外扬，只能“打掉牙往肚里咽”。但这不是继续受到伤害的理由，这也是打击忤逆不孝引发关注的重要原因。

孝与不孝从来都不是私事家事。严格说来，孝并不是多么高不可攀的美德，而应当是每个人都要做到的，做不到就应该受到惩罚。因此，姑且不论旬阳县认定的六种忤逆不孝是否还有商榷的空间，也不论其他地方是否应该借鉴旬阳县的做法，总之，通过法律来惩治不孝行为和维护孝道的价值，这个大方向是对的。