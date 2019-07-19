网红面膜“妆蕾”被检出糖皮质激素类物质

近日，上海市药品监管局发布的2019年第1期化妆品监督抽检质量公告（以下简称公告）显示，涉及面膜、沐浴露、染发膏、保湿霜等18批次产品不合格。值得关注的是，网红面膜RAY Facial Mask（金色版）、RAY Facial Mask（银色版）也在不合格产品名单中。

此次发布的公告显示，被抽检单位为王城（211103********061X)的RAY Facial Mask（金色版），批号/生产日期为90233，不合格项目为氯倍他索丙酸酯；RAY Facial Mask（银色版）批号/生产日期为90233，不合格项目为氯倍他索丙酸酯。公告中这两款面膜的规格和标示生产企业两栏均无信息。

据悉，氯倍他索丙酸酯属于糖皮质激素类物质。长期使用含有糖皮质激素的化妆品可能导致面部皮肤产生黑斑、萎缩变薄等问题，还可能产生激素依赖性皮炎等后果，《化妆品安全技术规范》2015年版）规定其为化妆品禁用物质。

记者登录中国健康传媒集团食品药品舆情监测系统搜索“RAY Facial Mask”发现，该公告引起社会舆论关注。该面膜生产商的母公司来自泰国，品牌中文名为妆蕾，于2018年5月进军中国市场。

记者在妆蕾官网上发现，7月11日，妆蕾发布《有关上海市药监局曝光质量监督抽检不合格的声明》表示，公告所列Facial Mask（金色版）、RAY Facial Mask（银色版）经查验并非该公司产品。该声明指出，“根据目前调查结果显示，抽检产品从产品外观、成分检测均不同于官方正品面膜，被抽检单位〔王城（211103********061X）〕并非官方授权经销商，被抽检的产品批次‘90233’并非官方正品面膜的常用批次号，不符合官方正品命名规则（LOTA+5位阿拉伯数字），我司从未生产批次号为‘9’开头的商品。”

记者在小红书APP上搜索“RAY面膜”，发现不少网友分享了使用该面膜的感受。但是不少网友对该面膜是否激素超标存疑。在天猫的妆蕾旗舰店中，记者发现也有网友提问该产品是否含有激素，卖家回复称RAY面膜不含激素酒精荧光剂等刺激性成分。

记者联系广州妆蕾国际化妆品有限公司的相关工作人员，对方表示对此次公告具体情况并不了解，需要问询公司负责产品质量的工作人员。当记者提出是否可以告知该公司负责产品质量的工作人员联系方式时，对方随即挂断电话。

据悉，上海市各相关区市场监管局已依法对不合格产品采取控制措施，上海市药监局将会同各区市场监管局监督相关企业查清原因，制定并落实整改、预防措施，消除风险隐患。