北京三级医院医药费用增幅回落

6月15日，本市正式启动实施医耗联动综合改革，一个月来，全市近3700所参改医疗机构运行平稳，已完成门急诊量1800多万人次，出院量40余万人次，呈现基层医疗机构门急诊量增加，住院向三级医院集中的趋势。昨天，记者从市卫健委获悉，改革首月，医药费用较去年同期增长5.2%。其中，中医病理康复精神手术医事服务费等技术劳务收入占比增长1.9个百分点，检验收入占比下降0.2个百分点。患者门急诊次均费用降低0.1%，出院例均费用增长1.1%。

改革变化

患者门急诊次均费用降低

医耗联动综合改革的实施，使医用耗材加价销售机制不复存在，医疗机构追求医用耗材收入的逐利机制被破除。同时，通过规范调整医疗服务项目价格，理顺医疗服务项目比价关系，更好地体现医务人员技术劳务价值。北京彻底告别以药和耗材补医的历史，进一步健全了医疗机构补偿机制，强化医疗机构的公益性。

市卫健委主任雷海潮介绍，改革以来，全市医药费用变化平稳。未剔除物价指数变化影响，医药费用较去年同期增长5.2%。其中，三级医院增长5.4%，比改革前的1月至5月平均8.8%的增幅有明显回落。二级医院增长3.1%，一级医院及社区卫生服务机构增长5.5%。中医病理康复精神手术医事服务费等技术劳务收入占比增长了1.9个百分点，检验收入占比下降0.2个百分点。患者门急诊次均费用降低0.1%，出院例均费用增长1.1%。门急诊次均和出院例均卫生材料费用分别降低6.2%和3.4%。二、三级医院的门急诊和出院卫生材料费用占比降为20%。

以友谊医院为例，改革以来，该院医药费用中药品及耗材占比分别从32.9%、23.1%下降至31.7%、21.7%。医疗服务收入占比由去年的44%提升至46.6%。“这说明医务人员的劳动价值得到认同，患者总体反映良好。”该院党委书记、理事长辛有清说。

据统计，改革以来，本市医疗机构门急诊量增长4.6%，其中，三级医院增长4.4%；二级医院增长1.1%；一级医院及社区卫生服务机构增长9.3%，增幅连续27个月明显快于二、三级医院，这意味着大医院连续向基层医疗卫生机构分流患者。同时，住院服务则向三级医院集中，三级医院出院人次增长5.5%，二级医院出院人次增长1.4%。一、二、三级医疗机构诊疗量的变化符合分级诊疗制度建设的方向和要求。

集中采购药品价格下降

雷海潮介绍，京津冀医用耗材联合采购正式落地实施已满一年，已完成心内血管支架等六类耗材采购，一年以来累计节约耗材费用5.1亿元，累计降幅15%。与此同时，北京市已执行国家药品集中采购和使用试点政策，25种国家集中采购药品价格降低了52%，目前已完成今年采购量的62%，全年可节省药品费用15亿元以上。

通过国家组织药品集中采购和试点工作的推进，中选药品供应保障基本到位，患者使用中选药品费用负担明显降低。据测算，综合中标药品与非中标药品双重降价因素，预计年累计让利金额将超过11亿元。

“北京医耗联动综合改革实施时间只有一个月，医疗机构和患者行为尚在调整变化中，统计指标的变化还是初步的，有待进一步观察。”雷海潮表示，未来将加强监测分析，并采取有效措施，确保改革符合政策设计的初衷，平稳有序实施。

医保保障

基本医疗保险总体运行平稳

改革以来，基本医疗保险总体运行平稳，城镇职工和城乡居民医保申报基金合计超过63亿元，报销比例分别约为71%和53%。

市医保局相关负责人透露，医保患者门诊及住院就诊人次分别为1190万人次和12万人次，同比增长12%、9.5%。医耗联动综合改革增加基金支出8733.6万元，其中医疗服务价格调整增加基金支出12410.5万元，取消耗材加成减少基金支出3676.9万元。“由于改革时间较短，相关费用情况及变化趋势仍需进一步监测。”

为进一步减轻患者个人负担，市医保局配套调整了城镇职工及城乡居民住院报销封顶线，分别由30万元、20万元提高至50万元、25万元，政策追溯至2019年1月1日起执行。针对6月15日之前就已经达到封顶线的参保人员费用补报问题，市医保局要求直接通过医保信息系统，按照新政策计算医保应补报金额，不让患者跑腿。工作已于6月30日完成，421名参保人员2500余万元补报金额直接通过银行打入了参保人银行账户。

本市还对社会救助对象加大医疗救助工作，其中，四类困难人员大病保险起付线降低50%、报销比例提高5个百分点，医疗救助的门诊、住院、重大疾病全年救助封顶线，分别由6000元、6万元和12万元提高到8000元、8万元和16万元。

服务改善

三级医院下午出诊医生增加

改革以来，全市各医疗机构同步改善医疗服务，优化门诊预约管理，三级医院合理调整上下午出诊单元比例，在保证不减少出诊医生总量的情况下，增加下午出诊医生数量，缓解就诊压力主要集中在上午造成的院内外服务秩序问题。

北京市预约挂号统一平台显示，1月至6月上下午放号比例为1.3：1；京医通预约挂号平台显示，3月至6月，市属医院上下午出诊单元比例为1.2：1，与去年同期相比，下午出诊医生比例增加。

“一医一诊”保护患者隐私

改革中，本市提出二、三级医院推行诊室内“一医一诊”诊疗模式，以改善患者就医环境。市卫健委将开展改善医疗服务百日行动，保护患者隐私是一项重要内容，具体措施包括在二级以上医疗机构张贴醒目标识，提醒患者在就诊过程中自觉遵守“一医一患”；同时，还将安排医疗机构医务人员、保安或社工，在诊室内加装隔帘、屏风，保护患者就诊隐私。

慢阻肺长处方服务888人次

为配合改革，本市社区卫生服务机构在四类慢性病长处方服务基础上，推出慢阻肺1个月长处方服务。

雷海潮透露，截至目前，本市社区医疗机构已向居民提供慢性阻塞性肺病一个月长处方服务888人次，高血压、糖尿病等其他四类慢性病2个月长处方服务2323人次，共开具长处方4257张。同时，本市社区医疗机构还为社区患者提供缺药登记和配送服务1124人次。

目前，本市基层医疗卫生机构便民服务项目数量持续增加。据统计，本市已建立国家市级临床重点专科基层服务点46个。全市337个社区卫生服务中心，有108个能提供线上检验检查结果查询，234个能提供二、三级医疗机构信息化预约挂号服务，305个能提供清创缝合、换药、拆线、外伤止血包扎等外科技术服务，267个能提供移动支付结算服务。（记者 刘欢）