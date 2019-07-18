舌尖上的中国，健康更要紧

不合理膳食行为，特别是高盐、高油、高糖的摄入，是影响人们健康的主要危险因素。如何引导公众真正做到合理膳食？7月17日，健康中国行动推进委员会办公室召开发布会，专家对合理膳食专项行动进行了解读。

用得上

“小三件”助力“三减”

2012年的调查数据显示，我国居民人均每日食盐摄入量为10.5克，高于世卫组织推荐值5.5克；居民家庭人均每日食用油摄入量为42.1克，而《中国居民膳食指南》推荐标准为25克~30克。此外，我国人均每日添加糖的摄入量也是个问题，其中儿童青少年摄入量问题更值得关注。2014年调查数据显示，3岁~17岁常喝饮料的儿童青少年，仅从饮料中摄入的添加糖提供的能量就超过总能量的5%，由此带来的超重肥胖问题日渐突出。2012年全国18岁及以上成人超重率为30.1%，肥胖率为11.9%，与2002年相比分别增长了32.0%和67.6%；6岁～17岁儿童青少年超重率为9.6%，肥胖率为6.4%，与2002年相比分别增加了1倍和2倍。

“这些指标离推荐值还有差距。所以，‘三减’是此次合理膳食专项行动的主旋律。”中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强说。

所谓“三减”就是减盐、减油、减糖。如何落实“三减”？《健康中国行动（2019-2030）》提出，要推广使用健康“小三件”，即限量盐勺、限量油壶和健康腰围尺，鼓励专业行业组织指导家庭正确使用。“在推进‘三减’过程中，我国居民人均每日食盐摄入量从2002年的11克下降到2012年的10.5克，说明很多减盐措施以及健康宣教发挥了作用。”丁钢强表示，未来，要引导企业在食盐、食用油生产销售中配套用量控制措施，比如在盐袋中赠送2克量勺、生产限量油壶和带刻度油壶等。

“就像健步走，经过10余年的宣传，大家才养成了这种生活习惯。改变饮食习惯也是一个漫长的过程。要保证‘小三件’真正用得上，并且让老百姓得到相关的健康知识，一定要久久为功。”国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安说。

看得懂

营养标签引导消费选择

“营养标签相当于一个说明书，在包装上向消费者提供营养信息。”中国营养学会理事长杨月欣介绍，2008年5月，我国实施《食品营养标签管理规范》，鼓励有能力的企业在其生产食品上标示营养标签。2013年1月起，《预包装食品营养标签通则》颁布，变“鼓励”为“强制”，对标注的内容和方式做了更具体的要求。其中，包括蛋白质、脂肪、碳水化合物和钠在内的4种“核心营养素”和能量这“4+1”属于强制标示内容，其他营养成分，如维生素、矿物质等，企业可自主选择是否标示。“营养标签满足了消费者的知情权，使消费者可以按照自身的需要做出更健康的选择。”

“营养标签制度对生产企业也是一种引导，促使生产企业不断进行产品优化升级。”国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司副司长张志强说，目前正在修订的《预包装食品营养标签通则》也将加入“三减”内容，增加蔗糖等的强制标识，积极推动在食品包装上使用“包装正面标识”信息，帮助消费者快速选择健康食品。

杨月欣表示，近年来，包装食品日益增多，在生活中所占的比例越来越大。营养标签不仅对人们选择食品起到引导作用，更重要的是，营养标签承载着营养知识，对公众是一种健康饮食文化的宣传与普及。（下转第2版）（上接第1版）

配备齐

建设营养“陪练员”队伍

无论是使用限量盐勺，还是看营养标签，实际上都是促进公众养成健康、合理的饮食习惯。

“合理膳食不像医生开处方、做手术，患者只需听从医嘱即可，而是需要每个人主动去养成好的习惯。”杨月欣表示，合理膳食需要专业队伍发挥作用。要研究制定实施营养师制度,在幼儿园、学校、养老机构、医院等集体供餐单位配备营养师，在社区配备营养指导员，进一步加强临床营养工作。

营养指导员是此次专项行动提出的“新词”。“营养指导员更像是一名‘陪练’，为社区居民持续性地教给大家正确的健康生活方式，特别是合理膳食、饮食指导。”杨月欣说，营养指导员需要有营养学和医学背景，并且有实践经验的专业人员。经过相关培训，能够为社区居民提供营养教育、膳食指导和均衡营养指导。比如婴幼儿辅食怎么做，如何为糖尿病患者设计食谱，高血压患者的低钠饮食应该怎样，如何结合运动，这些工作都属于营养指导员“陪练”的范围。