90后为什么离健康自由远了

日前，《健康中国行动(2019-2030年)》正式对外公布。这份事关每个中国人的重磅文件，不仅提出了到2030年的一系列健康目标，也为民众在健康领域细化了“国标”。比如，人均预期寿命达79岁，全国居民健康素养水平不低于30%等目标，除此之外，还在膳食、体重和运动等方面提出了新要求。

看了健康中国行动中具体的“国标”，作为一名90后，我确实有些汗颜，因为很多要求都没有在现实中做到。这样的感觉恐怕也不只是我一个人有。

今年年初，某机构发布的《2019国民健康洞察报告》中提到，96%的公众表示自己存在与健康相关的困扰，其中90后给自己的健康评分是最低的，只有6.6分。90后给自己健康评分低，既可能因为健康指数确实不高，也可能因为他们对健康的期待更高。

年轻人养生成为时尚和潮流，说明了他们对健康的关注。最近几年，我由于健康饮食和运动的缺位，体重上来了，体质下去了，日常精神状态也差很多。最困扰我的还是睡眠障碍，早上起不来，夜里习惯性熬夜。面对这些困扰，我也尝试改变，比如注意饮食和按摩，但最后还是陷入了 “一边作死，一边养生”的怪圈。

再来说说与健康最紧密相连的运动，90后群体在这方面的表现呈两极化。热衷运动健身的年轻人固然不少，比如，不少90后会选择夜跑，或者在健身房健身。在朋友圈里，他们会收获大量的点赞与评论。这种将健身与社交挂钩的方式，增强了保持运动习惯的动力。

另一种是完全不健身的情况。如果是学生，那生活状态基本是，睡觉睡到自然醒，游戏打到手抽筋，看剧看到眼疲劳，每天除了教室就是宿舍，一日三餐全靠外卖。如果是已经工作的人，一般就是在电脑前坐一天，然后坐车下班回家，吃外卖、看剧、打游戏。有的年轻人为了保持身材而节食，这同样不是健康的生活方式。

很多90后已经走在了追求“健康自由”的路上，但并没有过上一种真正意义上的健康生活。他们距离真正的“健康自由”，还有很长一段路要走。

90后的“健康自由”，既要靠健康自觉，也要靠社会和制度层面的倒逼。除了个体自觉培养积极的生活习惯，比如不抽烟、不喝酒、不熬夜，坚持锻炼，定期体检等，社会层面还要给予相应引导，比如加大健康宣传。近几年，90后肿瘤发病率逐渐走高，便是鲜活而残酷的事实。

此外，应进一步加大公共运动设施和场馆的建设，满足供需平衡。让学生走出宿舍，为员工创造在办公场所放松和运动的条件，都是缩短90后与“健康自由”距离的有效举措。（默城）