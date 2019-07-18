北京门急诊次均卫生材料费下降6.2%

今年6月15日，北京市正式推进医耗联动综合改革，改革主要以取消医用耗材加成和规范医疗服务项目为重点，同步加强基本医疗保障制度的支撑作用，同步改善医疗服务。如今改革满一月，昨天上午，市卫健委召开新闻发布会通报医改情况，近3700所参改医疗机构已完成门急诊量1800多万人次，出院量40余万人次。门急诊次均和出院例均卫生材料费用分别降低6.2%和3.4%。就诊费用方面，患者门急诊次均费用降低0.1%，出院例均费用增长1.1%，市卫健委主任雷海潮表示，费用变化温和，好于预期。

出院例均卫生材料费下降3.4%

雷海潮说，通过在近3700所医疗机构实施医耗联动综合改革，使得医用耗材加价销售机制在首都不复存在，医疗机构追求医用耗材收入的逐利机制已被破除。通过规范调整医疗服务项目价格，理顺医疗服务项目比价关系，更好地体现医务人员技术劳务价值。门急诊次均和出院例均卫生材料费用分别降低6.2%和3.4%。二、三级医院的门急诊和出院卫生材料费用占比降为20%。

国家药品集中采购试点和京津冀医用耗材联合采购也在有序落实，京津冀医用耗材联合采购已完成心内血管支架等六类耗材采购，价格平均下降超过15%，一年可节约医用耗材费用约5亿元。北京市已执行国家药品集中采购和使用试点政策，25种国家集中采购药品价格降低了52%，目前已完成今年采购量的62%，全年可节省药品费用15亿元以上。

基层医疗机构分流患者增多

在老百姓最为关心的医药费用变化方面，一个月以来，未剔除物价指数变化影响，医疗费用较去年同期增长5.2%。其中，三级医院增长5.4%，比改革前的1～5月平均8.8%的增幅亦有明显回落。二级医院增长3.1%，一级医院及社区卫生服务机构增长5.5%。从结构看，中医病理康复精神手术医事服务费等技术劳务收入占比增长了1.9个百分点，检验收入占比下降了0.2个百分点。从费用来看，患者门急诊次均费用降低0.1%，出院例均费用增长1.1%。市卫健委主任雷海潮表示，从这一个月的初步情况来看，费用变化温和，甚至稳中有降，比预期的情况要好。

在服务量结构变化方面，医疗机构门急诊量增长4.6%，其中，三级医院增长4.4%，二级医院增长1.1%，一级医院及社区卫生服务机构增长9.3%，实现了连续27个月诊疗量增幅明显快于二三级医院，已累计向基层医疗卫生机构分流患者超过2000万人次。住院服务则向三级医院集中，三级医院出院人次增长5.5%，二级医院增长1.4%。一二三级医疗机构诊疗量的变化符合分级诊疗制度建设的方向和要求。

改革实施以来，基本医疗保险总体运行平稳，城镇职工和城乡居民医保申报基金合计超过63亿元，报销比例分别约为71%和53%。对社会救助对象加大医疗救助工作有效实施，四类困难人员大病保险起付线降低50%、报销比例提高5个百分点，医疗救助的门诊、住院、重大疾病全年救助封顶线，分别由6000元、6万元和12万元提高到8000元、8万元和16万元，低收入和困难群体得到有效帮助。

下午出诊医生数量增加

在改善医疗服务方面，针对慢性阻塞性肺病患者，在社区卫生服务机构推出一个月长处方的便利服务，已向居民提供慢性阻塞性肺病一个月长处方服务888人次，高血压、糖尿病等其他四类慢性病2个月长处方提供服务2323人次，共开出长处方4257张，缺药登记和配送服务1124人次。

全市优化门诊预约管理，三级医院合理调整了每日上下午出诊单元比例，增加了下午出诊医生数量，缓解就诊压力主要集中在上午造成的院内外服务秩序问题。北京市预约挂号统一平台显示，1～6月上下午放号比例为1.3:1，较去年同期1.4:1相比，下午出诊医生比例得以增加。京医通预约挂号平台显示，3～6月市属医院上下午出诊单元比例为1.2:1，较去年同期1.3:1相比，下午出诊单元比例增多。胸痛中心入院救治时间由89分钟降至71分钟，卒中中心入院救治时间由53分钟降至40分钟，生命通道更有保障。

市卫健委表示，北京医耗联动综合改革实施时间只有一个月，医疗机构和患者行为尚在调整变化中，上述统计指标的变化还是初步的，有待进一步观察。

文/本报记者 蒋若静

样本

各级医疗机构改革平稳落地

医改在医院实施情况具体如何？在北京医院，积极落实医耗联动综合改革要求，改革后，收费前十位病种中，改革后患者例均总费用相比改革前基本为下降趋势，仅基底动脉行经皮基底动脉血管形成术、恶性肿瘤放疗两个病种例均总费用略有上升，且上升幅度小于5%。医技费用、药品费用、耗材费用均有下降，患者例均总费用整体趋势下降。此外，医保数据显示，医改后多数病种自付金额降幅明显，患者总体诊疗费用负担并未增加。

医改一个月来，北京友谊医院费用发生了变化，药品及耗材占比分别从32.9%、23.1下降至31.7%、21.7%。医疗服务收入占比有所提升，由去年的44%提升至46.6%，医务人员的劳动价值得到认可，患者总体反映良好，医耗联动综合改革工作达到了预期效果。北京友谊医院通过多种方式，控制医疗费用不合理增长，包括建立手术科室联席会议，对药品用量进行动态监测，推行临床药师反馈制度，开展合理控费数据监测等。6月19日，北京友谊医院通州院区正式开诊，为通州区及周边地区百姓提供更加优质医疗服务，得到广泛好评。

在顺义区医院，也不断聚焦医疗服务的改善，包括对危重孕产妇、急性胸痛患者、急性脑卒中患者、急性创伤患者诊治流程进行优化。在海淀区蓟门里社区卫生服务中心，改革启动一个月来，服务人次同期对比增长2%，五类慢性病长处方服务90人次，长处方144张，慢阻肺长处方服务40人次，慢阻肺长处方40张，医改惠民政策落地，提升了居民满意度。（记者 蒋若静）