近日，有儿童在江西省儿童医院贴完“三伏贴”后皮肤出现瘙痒、灼痛感、水泡等不良反应症状。此次事件共造成92名患儿出现不良反应，目前，江西省儿童医院已暂停“三伏贴”治疗项目。同时，江西省卫生健康委联合省中医药管理局，组织专家组进驻医院对事件进行调查。（相关报道见A9版）

我国民间有贴三伏贴的传统，在中医理论当中，确有“冬病夏治”的说法。近年来三伏贴受到民众的追捧，大多数人并非盲目跟从，而是有诸多成功的病例作为基础。尽管这次江西省儿童医院发生三伏贴致92名儿童不良反应事件，但三伏贴的理论基础及其效果，是不应该受到质疑的。

部分接受这家医院三伏贴治疗的儿童出现了瘙痒、灼痛感、水泡等不良反应，具体原因尚有待调查。从医学技术的角度来看，这批儿童出现的症状，可能是由于某种物质导致的过敏反应。其理由是，这些症状都属于过敏症状，而这些症状都出现在接触三伏贴的皮肤表面，且三伏贴导致皮肤过敏的病例并不少见。

近百名儿童集中出现皮肤过敏症状，很可能在某个方面出现了纰漏，说明构成三伏贴的物质当中很可能含有致敏源，该院应该对这些物质进行分析，找到真正的致敏源。不妨在这92名儿童当中找到几名志愿者，通过皮肤试验等方式明确致敏源，便于将来改进制作工艺，提高三伏贴的质量。

从另一个角度看，经历过这起事件之后，当前贴三伏贴方面存在的一些问题，也的确应该引起重视。比如，中医讲究因人而异，讲究辨证施治，但有些医院不分体质，一概使用同一种三伏贴，这种做法并不科学，应该加以改变。

此外，当前三伏贴在一些地方十分受欢迎，不少医院都出现了排长队贴三伏贴的现象。医院不能有钱就赚，谁想贴就贴，医护人员有责任告诉民众，即使有“冬病”，也并不一定要“夏治”，即使要“夏治”，也不一定要用三伏贴。因人而治、同病异治，是中医的思想，对待同一种病，高明的中医师也要辨证论治，甚至使用相反的治疗方法。火爆的三伏贴需要冷却下来，民众不管体质如何，都扎堆争抢同一类三伏贴，这种做法实在没有必要。

即使有人因贴三伏贴而收到了很好的防病效果，也不应盲目追捧这种防病方法。同样道理，即使有人因贴三伏贴出现了不良反应，也不应否定这种方法的效果。不走向两个极端，而是客观看待三伏贴的作用，才是对待三伏贴和这起事件的正确态度。