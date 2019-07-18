便利店盒饭用油不能藏着掖着

“本店热餐食材优选，均使用金龙鱼非转基因一级大豆油。”最近，便利蜂门店收银小票上这条特殊的提示语，引起了不少消费者的注意。

外出就餐时，人人都希望吃到的食品干净、卫生，其中食用油的来源和品质尤其受消费者关心。近年来，我国食品安全已经有了很大改善，实行“明厨亮灶”的饭店、餐厅越来越多，但仍有不少企业的食材来源未能做到公开透明。

据报道，调查人员在多家便利店消费时，便利店店员都回答不了“盒饭用的什么油”的问题，商家也未在网站、门店做任何公示。由于中餐用油量大，食用油价格又相对较高，为节省成本，一些商家在食用油上做文章。有餐饮业内人士曝光了一些商家的省钱门道，“许多餐饮企业用的是餐饮专用食用油，成分中多了棕榈液油。而一些散装油的最低价格，比家庭用油便宜了近一半”，即使同为大豆油，是不是转基因价格也差了将近50%。

盒饭是便利店的核心品类，能够贡献一家店将近一半的利润。在激烈的竞争中，商家要在不高的售价下保持利润率，难免会有人打降低食用油品质的算盘，这或许是一些企业对此秘不示人的原因。

食用油与消费者食品安全密切相关，这不应该是企业的商业秘密。便利蜂主动公布热餐全部使用绿色安全的食用油，应该说给行业开了个好头。通过技术、自动化来提升流通效率，以此覆盖食材升级成本的方式，也是一条更具长期价值的创新路径。

食品安全备受消费者关注，食材品质也成为便利店企业竞争力的核心要素之一。为了长远发展，便利店应主动公示盒饭用油等食材来源，接受有关部门及广大消费者监督，别因食材来源藏着掖着而失去消费者的信赖，最终被市场淘汰。

商务部近日发布通知，决定在全国推进品牌连锁便利店建设工作，要求把发展品牌连锁便利店纳入重要工作日程，作为落实消费升级行动计划、推动实体零售转型升级的重要抓手。当前，便利店行业迎来政策、市场给予的多重红利，便利店企业更应珍惜来之不易的发展机遇，切实做好消费者的食品安全工作。