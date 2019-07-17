全国洪涝灾害卫生应急培训班在长沙举办

为做好洪涝灾害卫生应急工作，确保人民群众身体健康与生命财产安全，7月15日，中国疾控中心卫生应急中心、中国疾控中心环境所和湖南省疾控中心在湖南长沙联合举办2019年全国洪涝灾害卫生应急培训班，对来自全国29个省、直辖市卫生应急业务骨干120余人进行培训，中国疾控中心环境所和湖南省卫生健康委疾控处领导出席培训班开幕式并致辞。

近期，我国部分地区发生大到暴雨，截至7月11日，浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、四川、贵州等25省（区、市）共计1991万人次受灾，129.8万人次紧急安置，直接经济损失534亿元。据预测，未来南方地区还将连续出现强降雨天气，防汛形势十分严峻。

此次培训举办及时、有效，采取理论授课和经验交流等方式进行，邀请来自国家应急管理部、国家气象中心以及中国疾病预防控制中心相关领域专家与会授课，主要内容包括2019年我国洪涝灾害灾情分析、趋势预测、风险评估、现场消毒技术、临时安置点卫生管理、饮用水卫生、健康宣教与个人防护以及洪涝灾害卫生应急经验分享等，对全国洪涝灾害卫生应急工作具有深刻的指导意义。

2019年，中国疾控中心卫生应急中心和中国疾控中心环境所已联合举办多次卫生应急演练、综合技能训练、专项业务技术培训等。8月下旬，中国疾控中心环境所还将承办国家级继续医学教育项目--突发环境卫生事件应急处置技术培训班，继续深入推进全国环境卫生应急工作。（毕春丽、戴萌娜、孙玥、杨璐璐）