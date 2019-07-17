全民用药安全科普计划启动

人民网北京7月17日电 （记者王君平）国家药品监督管理局新闻中心与腾讯医典今日在北京签署战略合作协议，通过药监系统政务媒体矩阵、腾讯内容生态平台联合推广，推动专业用药安全知识在全社会的普及，切实保障公众用药安全和身体健康。

基于战略合作协议，国家药监局新闻中心和腾讯医典将录制系列合理用药科普短视频，围绕药品识别、用药注意事项、疫苗接种知识等广受关注的话题，进行深入讲解和图文展示。视频将利用大数据和人工智能技术，实现场景化触达，助力公众在需要的时间、地点，获取想用、有用、能用的药品安全科普内容。专家真人出镜讲解，辅以动画的形式，将晦涩难懂的药品安全科普转化成老百姓“看得懂、可理解”的内容，打造权威用药安全科普平台，

国家药监局新闻中心与腾讯医典双方代表签署战略合作协议

国家药监局新闻中心负责人表示：“药品安全与人民群众身体健康、生命安全息息相关，希望通过与腾讯医典的合作，双方能够实现优势资源协同，提升科普传播的质量效率，推动用药科普在互联网时代下迈向新台阶，共建药品安全社会共治格局。”

腾讯医疗副总裁兼医疗资讯产品中心总经理张猛表示：“腾讯医典将与国家药监局新闻中心通力协作，充分发挥在专家团队、内容制作方面的经验积累，构建全面的药品安全科普知识库，让科学、生动的用药知识更加触手可及，全方位提高公众用药安全的意识和能力。”

腾讯医典的科普文章坚持由权威专家亲自撰写或者审核，目前已与全国上百家知名医院和1000多位专家建立合作，其中两院院士、学科带头人80多位。腾讯医典也构建了各类疾病的深度、结构化医学知识图谱，内容涵盖症状辨别、初步诊断、如何治疗到康复管理。其中，不同人群、不同疾病相关的用药指导信息内容丰富，为后续全民科普计划的开展提供了有力支撑。