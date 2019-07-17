诺如病毒来袭 该如何应对

刚入伏没多久，大家还在忙着躲避“桑拿天”，有一波病毒却悄然来袭。北京市朝阳区政府官方微博7月15日凌晨通报称，北京市朝阳区部分小区居民感染诺如病毒，已提取水样检测。专家提示，诺如病毒感染是一种常见消化道传染病，传染性强，常见症状为腹泻、呕吐。预防诺如病毒感染，除了要勤洗手，还要注意不吃生冷食物，不喝生水。

家中一旦出现腹泻、呕吐症状的疑似诺如病毒感染病人，应尽快采取消毒措施。

诺如病毒消毒推荐使用含氯消毒剂。消毒对象重点包括病人排泄物、呕吐物及其容器、餐饮具、厕所以及病人经常接触的环境物体表面、室内地面、墙壁、物品等。具体消毒方法如下：

病人呕吐物

病人呕吐物吐在固定容器中，如痰盂或厕所马桶内等：

1.配制含量为5000mg/L~10000mg/L含氯消毒液(例如，某含氯消毒液，有效氯含量为5%~6%，配制时取1份消毒液，加入5份水，混匀)。2.小心倒入足量配制好的含氯消毒液，将呕吐物完全覆盖。3.消毒30分钟以上。4.由厕所马桶冲走。

病人呕吐物吐在地面等表面：

1.配制含量为5000mg/L~10000mg/L含氯消毒液(例如，某含氯消毒液，有效氯含量为5%~6%，配制时取1份消毒液，加入5份水，混匀)。2.用一次性吸水材料(如纱布、抹布等)蘸取配制好的含氯消毒液，完全覆盖污染物，小心清除干净，同时对地面进行彻底消毒，清除过程中避免接触污染物。3.清理的污染物放入黄色垃圾袋，按医疗废物集中处置。4.消毒中使用的抹布等工具必须用含有效氯5000mg/L消毒剂溶液(例如，某含氯消毒液，有效氯含量为5%~6%，配制时取1份消毒液，加入9份水)，浸泡消毒30分钟后彻底冲洗，才可再次使用。

病人粪便

病人粪便排在厕所马桶内：

1.配制含量为5000mg/L~10000mg/L含氯消毒液(例如，某含氯消毒液，有效氯含量为5%~6%，配制时取1份消毒液，加入5份水，混匀)。2.小心倒入足量配制好的含氯消毒液，将粪便完全覆盖。3.消毒30分钟以上。4.由厕所马桶冲走。

病人粪便排在地面等表面：

1.配制含量为5000mg/L~10000mg/L含氯消毒液(例如，某含氯消毒液，有效氯含量为5%~6%，配制时取1份消毒液，加入5份水，混匀)。2.用一次性吸水材料(如纱布、抹布等)蘸取配制好的含氯消毒液，完全覆盖污染物，清除干净，同时对地面进行彻底消毒，清除过程中避免接触污染物。3.清理的污染物放入黄色垃圾袋，按医疗废物集中处置。4.清洁中使用的抹布等工具必须用含有效氯5000mg/L消毒剂溶液(例如，某含氯消毒液，有效氯含量为5%~6%，配制时取1份消毒液，加入9份水)，浸泡消毒30分钟后彻底冲洗，才可再次使用。

地面和墙壁

1.可采用喷洒消毒或擦拭消毒，使用有效氯浓度为1000mg/L。2.配制浓度为1000mg/L含氯消毒液(例如，某含氯消毒液，有效氯含量为5%~6%，配制时取1份消毒液，加入40份水)。3.喷洒消毒喷湿即可，擦拭消毒时，用抹布或拖布蘸取上述消毒液后进行擦拭。4.消毒作用时间应不少于30分钟。5.有肉眼可见污染物时应先清除污染物再消毒。

门把手、水龙头、玩具等物体表面

1.把手、桌椅扶手、楼梯扶手、水龙头、饮水机把手等高频率接触物体表面是消毒的重点区域，应定期进行清洁消毒。2.消毒时可使用有效氯浓度为1000mg/L消毒液。3.配制浓度为1000mg/L含氯消毒液(例如，某含氯消毒液，有效氯含量为5%~6%，配制时取1份消毒液，加入40份水)。4.进行浸泡、喷洒或擦拭消毒。5.作用30分钟，然后用清水擦拭干净。

衣物、被褥等织物

1.配制浓度为500mg/L的含氯消毒剂溶液(例如，某含氯消毒液，有效氯含量为5%~6%，配制时取1份消毒液，加入99份水)。2.将固体污秽物移除，然后浸在500mg/L的含氯消毒剂溶液内。3.浸泡30分钟，然后清洗。4.也可用流通蒸汽或煮沸消毒30分钟。收拾被污染的衣物、被褥等织物时应避免产生气溶胶。

食品用具

1.清除食物残渣。2.煮沸或流通蒸汽消毒30分钟，或可用有效氯为500mg/L含氯消毒液(例如，某含氯消毒液，有效氯含量为5%~6%，配制时取1份消毒液，加入99份水)浸泡，作用30分钟后，再用清水洗净。

皮肤和黏膜

1.皮肤被污染物污染时，应立即清除污染物。2.皮肤用一次性吸水材料沾取0.5%碘伏消毒液(碘伏含量多为0.5%左右，可直接使用。具体应查看说明书)，擦拭消毒3分钟以上，使用清水清洗干净。3.黏膜应用大量生理盐水冲洗。4.注意免洗手消毒剂多为以乙醇为杀菌成分，对诺如病毒消毒效果不理想，建议慎用。

废物处理

患者产生的生活垃圾采用双层医疗废物袋，按医疗废物集中收集处置。

室内空气

保持室内空气流通。自然通风或机械通风，也可采用循环风式空气消毒机进行空气消毒，无人空间也可用紫外线对空气消毒。

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消毒注意六大事项

1.消毒方法的选择。诺如病毒抵抗力较强，所以推荐使用含氯消毒剂进行消毒，如“84”消毒液等。配制时，注意消毒剂的含量。

2.实施消毒前，需先疏散无关人员。在消毒和清洁过程应尽量避免产生气溶胶或扬尘。

3.针对不同消毒对象，应按照上述不同的使用浓度、作用时间和消毒方法进行消毒，以确保消毒效果。同时，消毒剂具有一定的腐蚀性，注意消毒后用清水擦拭，防止对消毒物品造成损坏。

4.厕所、卫生间的抹布、拖把等应专用，不能用于其他场所。

5.消毒剂具有一定的毒性刺激性，配制和使用时应注意个人防护，应戴防护眼镜、口罩和手套等。

6.购买、使用的消毒剂应在有效期内。