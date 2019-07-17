疑卖冒牌HPV疫苗 香港加维医务中心暂停营业

据香港文汇网报道，位于香港尖沙咀宝勒巷万事昌广场的加维医务及疫苗中心，疑似使用冒牌子宫颈癌(HPV)疫苗，其诊所于7月16日早晨暂停营业，门外贴出告示，指有关事件仍在进行初步调查，暂时不作任何回应，会暂停营业至另行通知。

香港卫生署早前接获投诉，指有医务中心使用怀疑有问题的人类乳头瘤病毒疫苗(又称子宫颈癌疫苗)，于是与香港海关进行联合调查。

7月12日，香港卫生署与香港海关采取联合行动，突击搜查加维医务及疫苗中心，检获约162盒疑似冒牌子宫颈癌疫苗及163盒含有第1部毒药的疫苗，拘捕35岁医务中心女董事及2名女职员。样本被送往特区政府化验所化验，并由香港海关及卫生署负责调查。

此外，2019年4月底，香港《大公报》报道香港某诊所为牟取暴利，以正版美国默沙东药厂生产的九价HPV疫苗招揽内地顾客，再换成来历不明的“水货疫苗”为顾客接种。此事引发社会关注。6月5日，环亚体检集团贴出公告，宣称清盘结业。