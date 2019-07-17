中国妇幼健康研究会专家团

产妇临产时，待宫颈口开全（10厘米）后，就要躺到产床上用力来分娩。在产床上如何用力是非常有讲究的，用力方法正确可以事半功倍，反之不仅“事倍功半”，还容易造成难产、产道损伤或胎儿宫内窘迫。

正确的方法是：平躺，两脚抬高蹬在产床的脚蹬上，两膝充分屈膝分开，双手紧握上提产床的把手；待宫缩开始时，产妇大口吸气后憋住气，两手用力向上拉把手，两脚用力向下蹬脚蹬，并持续往肛门附近部位用力（像便秘时要将大便排出那样用力）；用力时头略抬起看肚脐，下巴前缩；每次宫缩时，吸气并憋住气，用力20~30秒至宫缩结束，对于无法一次憋气用力20~30秒的，可分两次呼吸用力。需要提醒的是，在产床上，千万不要擅自“行动”，要时刻听旁边助产士的指导，让用力时再用力，不让用力时千万别“乱使劲”，以免造成宫颈水肿导致难产，或产道撕裂伤。