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小儿脾肺弱，煲太子女青荷鸽汤

2019年07月17日10:33 来源：人民网-生命时报

广州中医药大学第一附属医院内科教授 蓝森麟

小儿脾虚则精气不足，以致肺气也虚，会出现面色苍白、手足不温、食少便溏、气短、咳嗽痰多、肌肉瘦削、舌淡苔白等表现。这样的孩子可常喝太子女青荷鸽汤。

具体为：取太子参10克，鸡矢藤30克，荷叶10克，绿豆、白扁豆各15克，莲子30克，鸽子2只（约750克）；鸽子去除羽毛及内脏，洗净，斩大块，放进沸水中稍焯，捞出冲洗干净血沫；然后连同洗净的其他食材一起置于砂锅内，加入清水2升、白酒少许，用大火煮沸后改用小火熬一个半小时，调味即可。

本汤食材中，太子参味甘、微苦，性平，善于益气健脾、生津润肺。现代药理研究表明，其对机体具有适应原样作用，即能增强机体对各种有害刺激的防御能力，还可增强人体新陈代谢。鸡矢藤（又名女青）味甘酸，性平，长于祛风除湿、消食化积、解毒消肿、活血止痛。荷叶味苦性平，能清热解暑、升发清阳、凉血止血。绿豆味甘性寒，擅长清热解毒、消暑、利水。白扁豆味甘，性微温，能健脾化湿、和中。莲子味甘涩，性平，善于补脾止泻、止带、益肾涩精、养心安神。鸽子味咸性平，可滋肾益气、祛风解毒。

诸物合用，有良好的健脾益肺、消食化积、解暑祛湿、清热解毒等作用，适宜于炎夏酷暑时节一般人群服食，尤适宜脾肺虚弱的儿童。本方也可用于气阴不足，或辅助治疗因暑湿热毒导致的多种症状。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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