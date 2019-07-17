高空坠下3把刀，别只靠“寻衅滋事”才能治

高空坠物，不能没伤到人就没法治。

据报道，7月11日，济南槐荫区某小区居民楼上掉下三把刀，其中一把为菜刀，另两把为尖刀。当晚，济南市公安局槐荫区分局通报：当地派出所以涉嫌“寻衅滋事的违法行为”对此事立案调查。截至目前，当地民警已对涉事单元走访17户，工作还在继续。

被喻为“悬在城市上空的痛”的高空坠物，俨然已成“恶魔抽签”的游戏。针对高空坠物，法律层面的规制主要靠民法措施：《侵权责任法》第87条规定明确了赔偿主体和举证责任倒置，因提出无法确定具体侵权人的情况下全体住户共同赔偿，这也被称为“连坐条款”。

也正因为现有法规仅将高空坠物明确规定为特殊的民事侵权责任，有些基层办案者认为，这不属于扰乱社会治安、侵犯公民人身权利的行政违法或刑事犯罪行为，进而不愿介入调查，尤其是没造成重大伤亡的情况下。法律强制力不足，有些地方警方不愿介入，加上没有视频等直接证据很难找到肇事者，高空坠物乃至抛物现象频现。

这次高空坠下3把刀事件发生后，虽然没造成伤亡，可济南警方在事发后第一时间就介入调查，努力查清真相、找出肇事者，值得认可。

就其执法依据看，以涉嫌“寻衅滋事”立案调查，的确显示出了对高空坠物危害的重视，却也多少有些无奈：都掉下3把刀了，却只能勉强用“寻衅滋事”这个“兜底性”的条款去处理。这说明立法层面有些滞后于高空坠物多发的现实背景。

高空坠物本是危害社会安全的行为，不能因没有造成所谓的直接损害后果，就不去处理，或想处理却没辙。事实上，高空坠物乃至抛物，无论是否造成人员伤亡，都构成了刑法法理意义上的“危险犯”。

目前看，虽然在确定具体侵权人的情况下，法律也能结合故意或无意等主观因素和其他客观要件，去追究故意伤害、过失致人重伤或以危险方法危害公共安全罪等，但仍有法律适用的空白区。

我国香港地区《简易程序治罪条例》就规定，“如有人自建筑物掉下任何东西，或允许任何东西自建筑物坠下，以致对在公众地方之内或附近的人造成危险或损伤者，则掉下该东西或允许该东西坠下的人，即属犯罪，可处罚款一万元港元及监禁6个月”。也正因将高空抛物列为轻微犯罪予以严惩，所以港剧中经常能看到从楼上扔东西引来警察上门执法的情况。

民法和行政法、刑法，本就有交叉的部分，而不能像笑话里说的“外科医生只把留在外面的箭杆截断”。对于屡屡发生的高空坠物的新型社会风险，针对没造成重大伤亡的情况，不能全靠《侵权责任法》的民法来处理。或许有必要修改《治安管理处罚法》，将高空坠物行为列为扰乱社会公共秩序的行政违法行为，可以对当事人予以拘留处罚，甚至可以进一步将其入刑。

这样一来，警方介入高空坠物事件的调查，也有了更直接的法律依据，不必再借助寻衅滋事这类“兜底性条款”；肇事者和公众也能在更高的违法代价中懂得，高空坠物是违法行为，不容姑息，而不只是可以赔钱了事的民事纠纷。

□沈彬（媒体人）