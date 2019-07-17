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“梨形”身材女性不易得心血管病？

葛晨

2019年07月17日10:00 来源：北京日报

关注身材的女性往往不喜欢“大象腿”。美国一项研究发现，对绝经后女性来说，腿粗反倒可能是好事，“梨形”身材比“苹果形”身材罹患心血管疾病的风险小得多。

美国爱因斯坦医学院等机构的研究人员日前在英国《欧洲心脏病学杂志》上发表报告称，这项研究以2683名绝经后女性为对象，进行了为期18年以上的跟踪调查，分析脂肪主要堆积在身体中段躯干部位（即“苹果形”身材）者和脂肪主要堆积在腿部（即“梨形”身材）者的心血管疾病风险。调查对象起初都没有心血管疾病，身体质量指数（BMI）一直在正常范围内，但在调查结束后有291人患相关疾病。结果显示，相比身体中段脂肪储存量较少的人群，中段脂肪储存量较多的人群患病风险翻番；相比腿部脂肪储存量较少的人群，腿部脂肪储存量较多的人群患病风险小40%。

研究人员发现，在这些调查对象中，“最苹果形”，即身体中段脂肪比例最高且腿部脂肪比例最少的人患病风险最高，是“最梨形”身材人群患病风险的3倍以上。鉴于这项研究对象都是绝经后女性，对于男性和年轻女性而言，尚不清楚身材比例与心血管疾病的这种关联是否依然成立。

研究人员建议，绝经后女性无论体重和BMI指数是否正常，都应加强关注体脂的分布区域。下一步，研究人员打算研究长期的饮食习惯与绝经后女性体脂分布的关系，从而评估饮食对多种健康风险的影响。

(责编：李轶群、杨迪)


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