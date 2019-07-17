我国对四类重大慢性病发起“攻坚战”

国务院近日印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，国家层面出台《健康中国行动（2019—2030年）》，明确提出，我国将针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病这四类重大慢性病开展防治行动。

数据显示，目前我国以这四类疾病为代表的慢性非传染性疾病导致的死亡人数占总死亡人数的88%，导致的疾病负担占总疾病负担的70%以上。

国家卫生健康委员会副主任于学军指出，本次健康中国行动文件在定位上，从以治病为中心向以健康为中心转变，全方位聚焦影响人民健康的主要因素。

据了解，健康中国行动将监测、检测、早诊早治、规范化治疗等建议贯穿四类重大慢性病防治行动，在策略上从注重“治已病”向“治未病”转变，从个人、社会和政府方面提出具体的防治防控方案。

在心脑血管疾病方面，文件提出，心脑血管疾病目前是我国居民第一位死亡原因，全国现有高血压患者2.7亿、脑卒中患者1300万、冠心病患者1100万。行动文件给出了血压监测、血脂检测、自我健康管理、膳食、运动等建议，并提出急性心肌梗死、脑卒中发病的自救措施。

癌症是严重影响我国人民健康的疾病。目前我国每年新发癌症病例约380万，死亡人数约229万，发病率及死亡率呈逐年上升趋势。行动文件主要针对癌症预防、早期筛查及早诊早治、规范化治疗、康复和膳食指导等方面给出有关建议。

国家癌症中心主任赵方辉表示，行动通过传递预防肿瘤的科普核心知识，为群众了解癌症的危险因素、避免危险行为和生活方式、积极主动参与防癌行动、主动寻求规范的医疗服务起到明确且具体的指导作用。

以哮喘、慢性阻塞性肺疾病等为代表的慢性呼吸系统疾病患病率高，严重影响健康水平，我国总患病人数近1亿。行动文件主要针对慢阻肺、哮喘的主要预防措施和膳食、运动等方面给出指导建议。此外文件还提出糖尿病防治的建议措施。